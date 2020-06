Nu er Zorniger top-kandidat som ny træner

Halvandet år efter fyringen i Brøndby IF kan Alexander Zorniger være tæt på at lande et nyt trænerjob.

I sidste uge meldte lokalavisen TC Tubantia, at den tyske træner var en kandidat i FC Twente, og nu forlyder det, at Alexander Zorniger sågar er topkandidat.

FC Twente ansatte mandag en ny teknisk direktør i form af Jan Streuer, der afløser den tidligere Esbjerg-boss Ted van Leeuwen på posten, og næste punkt på dagsordnen er at finde en cheftræner. Det kan meget vel blive Alexander Zorniger.

FC Twentes administrerende direktør Paul van der Kraan ønsker ikke at kommentere rygterne om den tidligere Brøndby-træner.

- Jeg kan ikke benægte, at vi er i kontakt med flere trænere, men vi er ikke tæt på med nogle af dem, lyder det fra Paul van der Kraan.

En mini-Van Gaal

Det var som nævnt den hollandske lokalavis TC Tubantia, der i sidste uge kunne berette om FC Twentes bejleri til Alexander Zorniger, og mandag deltog journalist Leon ten Voorde i avisens egen podcast.

Her uddybede han sin historie om Alexander Zorniger.

- Han er topkandidaten, og jeg tror, der vil ske en afklaring i denne uge, siger han.

Leon ten Voorde har brugt en del tid på at læse op på Alexander Zorniger, der foruden Brøndby IF har en fortid i RB Leipzig og VfB Stuttgart.

- Det er lidt en mini-Louis van Gaal, der gerne konfronterer spillere og pressen. Jeg tror, de vil få nogle meget hårde træningspas. Jeg kender ham ikke indgående, men jeg ved, at han har en vis fodboldvision, lyder det fra journalisten.

FC Twente sluttede på 14. pladsen i Æresdivisionen i denne sæson. Klubben sigter efter en midterplacering i den kommende sæson.

