Officielt: Frank Arnesen scorer topjob

Rygterne har svirret den seneste tid, men nu er det helt officielt. Den tidligere danske landsholdsspiller Frank Arnesen bliver ny teknisk direktør i Feyenoord.

Det bekræfter den hollandske klub på sin hjemmeside.

- Feyenoord er en fantastisk klub, men det er ikke kun derfor, at jeg ser frem til at arbejde i Rotterdam. Tidspunktet føles bare rigtigt, lyder det fra Frank Arnesen.

På hjemmesiden oplyses det desuden, at Arnesen starter i midten af januar.

Klubben er en af Hollands absolut største, men ligger noget skuffende på en 10. plads i den bedste hollandske liga, Æresdivisionen. De dårlige resultater fik cheftræner Jaap Stam til at smutte i slutningen af oktober, hvorfor rutinerede Dick Advocaat nu står med ansvaret for at få Feyenoord tilbage i toppen af hollandsk fodbold. I sidste sæson blev det til en tredjeplads efter Ajax og PSV Eindhoven.

I Feyenoord kan Frank Arnesen desuden se frem til en smule dansk selskab. Landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen er således blandt profilerne i truppen.

Frank Arnesen blev for få måneder siden fyret fra en lignende stilling i belgiske Anderlecht. Inden da har han været i ledende stillinger i en lang række klubber. Heriblandt storklubber som PSV Eindhoven, Tottenham, Chelsea og Hamburger SV, mens det også er blevet til kortere ophold i ukrainske Metalist Kharkiv og græske PAOK.

63-årige Arnesen nåede 52 landskampe for Danmark fra 1977-1987 med 14 scoringer til følge. Som aktiv spillede han blandt andet i Ajax, Valencia, Anderlecht og PSV Eindhoven.

