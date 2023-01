Opsigtsvækkende interview: Hyballa viser helt ny side

Det er nu knap halvandet år siden, Peter Hyballa forlod dansk fodbold efter syv stormombruste uger i Esbjerg fB.

Han efterlod en klub i komplet kaos, og resten er historie.

Få overblikket over Hyballas kaotiske tid i Esbjerg fB her.

Siden har tyskeren med de hollandske rødder haft ultrakorte ansættelser i Türkgücü München og AS Trencin, hvor det begge steder endte med en fyreseddel.

Nyt job

Men Peter Hyballa må have en særlig gave til jobsamtaler, for i sidste uge landede han endnu et cheftrænerjob. Denne gang i hollandske NAC Breda i den næstbedste række. En klub, Hyballa har stået i spidsen for tidligere.

Peter Hyballa erkender, at han har været for konfrontatorisk i sin stil. Foto: Ernst van Norde

I den forbindelse har den karismatiske cheftræner givet et større interview til det hollandske medie BN DeStem. Her åbner Hyballa for første gang krukken med selvindsigt, hvilket ikke ellers ikke var hans hovedstyrke i tiden i Esbjerg.

- Jeg er lidt Jekyll og Hyde. Uden for banen er jeg rolig, men der sker ting på banen. I Trencin følte jeg for første gang, at det var min egen skyld.

- 'Hvis skyld er det? Hvis skyld er det? Hvis skyld er det?' Det har altid været min automatreaktion. 'Nej, det er din skyld, Peter', sagde jeg, mens jeg holdt et spejl op for mig selv, siger Peter Hyballa og erkender, at han har været slem til at 'flippe ud'.

Peter Hyballa havde det ikke nemt i Esbjerg, og har efterfølgende haft en livskrise. Foto: Ernst van Norde

Ramt af depression

Peter Hyballa fortæller, at der efter de seneste 'katastrofeansættelser' har været tid til eftertanke. Han vil nu forsøge at lægge sit rygte bag sig og i stedet fokusere udelukkende på fodbold.

Derfor har han også afvist flere tv-jobs. For Peter Hyballa er fodboldtræner. Ikke en klovn eller cirkusartist, som han malerisk udtrykker det i interviewet med BN DeStem, hvor Hyballa også erkender, at han har været igennem en hård periode.

- Jeg endte i udbrændthed. Midtlivskrise. Dårligt humør. Depression. Jeg ved ikke, hvilket ord der bedst beskriver den følelse, jeg havde, men jeg havde ikke lyst mere. Der var fire måneder, hvor jeg ikke længere var interesseret i fodbold, og jeg savnede det heller ikke.

Men nu er Peter Hyballa tilbage, og han debuterede med en 2-1-sejr med Breda over Top Oss.

