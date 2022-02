Overmars forlader Ajax efter krænkelsessag

Sportsdirektør Marc Overmars forlader Ajax efter at have sendt upassende sms'er til flere af klubbens kvindelige ansatte, skriver klubben i en pressemeddelelse

Ajax og sportsdirektør Marc Overmars stopper søndag aften samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Det sker, efter at Overmars i en periode har skrevet flere upassende tekstbeskeder til flere kvindelige kolleger. Det oplyser Ajax på sin hjemmeside.

Klubben citerer i pressemeddelelsen Marc Overmars for at sige, at han 'skammer' sig.

- Jeg undskylder. For en i min stilling er det helt uacceptabelt.

- Det kan jeg godt se nu. Men det er for sent. Jeg kan ikke se andre muligheder, end at jeg forlader Ajax. Det har også haft kæmpe betydning for mit privatliv. Derfor beder jeg alle om at lade min familie og mig være i fred, siger han.

Inden han fik tjansen som sportsdirektør, gjorde Overmars karriere som kantspiller ved nogle af verdens største fodboldklubber.

Som spiller i Ajax vandt han både tre hollandske mesterskaber og Champions League. Efter det stod den på en succesfuld tur til udlandet, hvor han både rundede engelske Arsenal og spanske Barcelona. Han nåede også 86 kampe for landsholdet.

Ajax' administrerende direktør, tidligere målmand Edwin van der Sar, stod skulder til skulder med Marc Overmars i mange af de hollandske landskampe.

Han kalder situationen 'rystende'.

- Marc og jeg har spillet sammen siden starten af 1990'erne - først for Ajax og siden for landsholdet - og vi har arbejdet sammen i Ajax i næsten ti år. Det kommer nu til en meget pludselig ende.

- Et trygt arbejdsmiljø er utroligt vigtigt for alle i Ajax. Vi kommer til at have mere opmærksomhed på det fremover, siger han i pressemeddelelsen.

Ajax' bestyrelsesformand, Leen Meijaard, siger, at det har været en svær situation, men erkender, at Marc Overmars' beslutning om at stoppe er den rigtige.

- Det har været ødelæggende for de kvinder, som har stået model til den behandling.

- Marc er nok den bedste sportsdirektør, Ajax nogensinde har haft. Der var en grund til, at vi forlængede hans kontrakt (i december, red.). Desværre er han virkelig gået for langt, så hans fortsættelse var slet ikke på bordet, siger Meijaard.