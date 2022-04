Pokaltriumf efter to gyldne minutter

PSV Eindhoven kan for tiende gang kalde sig hollandsk pokalmester, efter at holdet søndag vendte 0-1 til en 2-1-sejr over Ajax.

Et fyldt De Kuip i Rotterdam var vidne til et højintenst opgør spækket med tænding og spænding.

Danske Mohamed Daramy så hele opgøret fra bænken, mens den tidligere FC Nordsjælland-profil Mohammed Kudus blev skiftet ind i slutfasen.

Stortalentet Ryan Gravenberch sparkede fra kanten af feltet efter 23 minutter Ajax på 1-0, og det blev også 2-0 inden pausen. En scoring, der dog blev annulleret efter hjælp fra VAR.

I starten af anden halvleg vendte PSV kampen på hovedet med to scoringer inden for to minutter.

Mexicanske Érick Gutiérrez udlignede på et flyvende hovedstød og offensivprofilen Cody Gakpo blev matchvinder med flot hug midt for mål.

Resten af opgøret bød på chancer i begge ender, blandt andet endnu en annulleret Ajax-scoring og et PSV-forsøg på sammenføjningen, men det blev ved 2-1 på måltavlen.

Også i Æresdivisionen kæmper Ajax og PSV om titlen. Ajax har med fem runder tilbage af sæsonen fire point ned til PSV.