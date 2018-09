Real Madrid klar med kæmpe-bud: Vil smide mere end en halv milliard

600 millioner kroner. Så mange penge er Real Madrid klar til at sende til Ajax til gengæld for at Frenkie de Jong trækker i den hvide trøje

Stortalent Frenkie de Jong slog for alvor igennem for Ajax Amsterdam i sidste sæson, og den hollandske landsholdsspiller har fortsat sin kometkarriere efter sommeren, hvor han er stamspiller i hovedstadsklubben.

Den 21-årige midtbanespillers præstationer har tiltrukket interesse fra nogle af de største klubber i Europa, og blandt andre Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester City og Tottenham har besigtiget Ajax-profilen og meldt deres interesse.

Nu er Real Madrid dog kommet på banen, og den spanske kongeklub er klar med et bud, som den hollandske avis De Telegraaf kan skræmme alle andre bejlere væk.

Madrilenerne ser nemlig Frenkie de Jong, der også kan bruges i det centrale forsvar, som den perfekte arvtager for Luka Modric på sigt, og derfor skulle Real være klar til at smide 80 mio. euro på bordet for hollænderen. Det svarer til rundt regnet 600. mio. kr.

Frenkie de Jong (th) har fortsat sin kometkarriere i Ajax. Foto: Hollandse Hoogte

Ajax' sportsdirektør, Marc Overmars, citeres ikke direkte i De Telegraaf, men den tidligere hollandske landsholdsstjerne skulle ifølge avisen 'være glad for, at de europæiske fodboldstormagter driver hinanden ud af busken i jagten på et af de største talenter på den europæiske fodboldscene'.

Marc Overmars har tidligere udtalt, at interesserede klubber kan byde i januar, men at de Jong under alle omstændigheder først skifter klub næste sommer, hvis man skulle blive enig med en køber.

Frenkie de Jong skiftede i 2015 til Ajax fra Willem II for godt to mio. kr.

