Revser dansk angriber: Han gør ikke noget rigtigt længere

Nicolai Jørgensens tid i Feyenoord startede med stor succes og i 2016/17-sæsonen leverede den danske angriber imponerede 21 mål og 14 oplæg på 32 kampe i Æresdivisionen. Men siden har han ikke kunnet gentage successen.

Og nu bør han bænkes, mener den tidligere hollandske landsholdsspiller Willem van Hanegem, der selv har en fortid i Feyenoord.

Nicolai Jørgensen er ellers endelig skadesfri og har spillet de seneste fire kampe, men han er ikke kommet på måltavlen. Ifølge Willem van Hanegem gør danskeren endda slet ikke noget rigtigt inden for kridtstregerne.

- Enhver aflevering til denne angriber er en mistet bold. Jeg vil ikke afskrive Nicolai Jørgensen helt, men denne situation er selvfølgelig ikke længere holdbar. Den dreng er under enormt pres, har jeg indtryk af.

- Han gør faktisk ikke noget rigtigt længere. Det må ikke være sjovt, vel? Bænk Jørgensen i lidt tid og hold ham på sidelinjen, for han gør ikke nogen en tjeneste med det her. Dette er ikke godt for ham, skriver Willem van Hanegem i en klumme hos Algemeen Dagblad.

I den indeværende sæson har 29-årige Nicolai Jørgensen spillet 11 kampe og scoret én gang for Feyenoord. Næste chance er mod Vitesse i topopgøret i den kommende weekend.

