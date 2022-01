Riza Durmisi skal kickstarte karrieren i Holland

Engang var han fast mand på fodboldlandsholdet, men i de seneste sæsoner har Riza Durmisi været langt væk fra rampelyset.

Nu skal den 28-årige venstre back forsøge at kickstarte sin karriere i Holland, hvor han har skrevet under på en lejeaftale i Sparta Rotterdam.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Riza Durmisi er ejet af italienske Lazio, hvor hans kontrakt udløber i 2023. Han har imidlertid ikke spillet for klubben siden maj 2019.

Han spillede senest en fodboldkamp i marts sidste år, hvor han tørnede ud for Salernitana, der på det tidspunkt spillede i Serie B.

I Holland er teknisk direktør Gerard Nijkamp imidlertid ikke bekymret for Riza Durmisis fysiske forfatning.

- Vi har i alle test set, at han er fit, og det har vi fået bekræftet under vores besøg ved Lazios træninger.

- Vi er imponerede over de muligheder, Riza Durmisi har for at hjælpe Sparta med at opnå målet om overlevelse, siger direktøren.

Sparta Rotterdam ligger tredjesidst i den hollandske liga, Æresdivisionen. Der er kun et point ned til Fortuna Sittard, der ligger til direkte nedrykning.

Riza Durmisi fik sit seniorgennembrud i Brøndby, som han forlod til fordel for spanske Real Betis i 2016.

I 2018 blev han købt af Lazio, som dog ikke har haft den store fornøjelse af danskeren, som blot har spillet 19 kampe i den italienske traditionsklub fra Rom.

Han har i de seneste år været udlejet til Nice og altså Salernitana, men det har været uden den store succes.

Riza Durmisi har spillet 23 landskampe for Danmark.