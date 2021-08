Sammenlignet med kæmpe-flop

Mohamed Daramy er landet i Amsterdam og er klar til at tage hul på et nyt kapitel i storklubben AFC Ajax.

Den 19-årige offensivspiller har gjort det forrygende for FC København i denne sæson, og det skal han nu overføre til Ajax, der har betalt tæt på 100 millioner kroner for danskeren.

Det er ikke nogen hemmelighed, at Mohamed Daramy ikke toppede ønskelisten i AFC Ajax, da sommerens transfervindue åbnede. Det gjorde FC Nordsjællands Kamaldeen Sulemana, der valgte at skifte til Rennes i stedet.

Hollandske medier har beskrevet, at Ajax trak sig, da Kamaldeen Sulemanas agent angiveligt krævede 30 millioner kroner for sit arbejde i forbindelse med transferen.

Derfor er Ajax nu endt med Daramy, og det skal blive spændende at følge danskeren på Hollands største fodboldadresse. På forhånd er det ikke alle, der har ret høje forventninger til den tidligere FCK-spiller.

Valentijn Driessen, der er journalist på De Telegraaf, sammenligner Daramy-transferen med Hassane Bandé, som AFC Ajax købte for 60 millioner i 2018. Bandé kunne slet ikke leve op til forventningerne i Ajax, og han har aldrig fået sin debut for klubbens førstehold. I denne sæson er den 22-årige offensivspiller udlejet til NK Istra i Kroatien.

- Alle siger, at Sulemana er en klasse bedre (end Daramy, red.). Skal de 30 millioner (til agenten, red.) så være tungen på vægtskålen? Man skal gå efter kvaliteten. Jeg tror, at denne transfer ender i kategori med Bandé. Han blev også beskrevet som en hurtig spiller, der havde lidt af det hele. Det har jeg endnu ikke set, siger Driessen ifølge Ajax Showtime i en podcast på De Telegraaf og tilføjer:

- Han var tæt på at skifte til Club Brugge. Det er ikke Juventus, Barcelona eller Manchester United. Knægten er næsten 20, og hvis han var rigtig god, havde han været på radaren i de store klubber i lang tid.

Mike Verweij, der er kollega med Valentijn Driessen på De Telegraaf, føler, at det er for hårde ord om Mohamed Daramy. Han er ikke enig i sammenligningen med floppet Hassane Bandé

- Holdningen til Bandé var meget hurtigt, at der ikke var noget at komme efter. Det blev hurtigt sagt, at det var uforståeligt, at Ajax havde betalt så mange penge for ham. Det har vi også konstateret ved selvsyn. Daramy er vurderet højere. Han fremstilles også som værende for god til den danske liga, lyder det fra Mike Verweij.

Mohamed Daramy har sikret sig en femårig aftale i AFC Ajax.

