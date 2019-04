Schöne tager fusen på Dolberg med irriterende aprilsnar

Lasse Schöne var mandag fuld af april-løjer - det gik ud over Kasper Dolberg

Når man som Ajax-spiller lige har slået ærkerivalerne PSV Eindhoven med 3-1, så er humøret højt.

Og når det samtidig er 1. april, så er der udsigt til spas og løjer.

Det var der i hvert fald mandag på Sportpark De Toekomst, hvor Ajax-spillerne træner.

Her viste klubben på sin Instagram-story en hel film, der startede med denne spillerbil, der var helt viklet ind i husholdningsfilm:

Der kommer ingen meldinger om, hvem bilen tilhører, men da Lasse Schöne ser den, sætter han straks i løb væk. Så noget kunne tyde på, at det er hans.

Derefter sætter Schöne sig ind i en anden bil og kører den væk.

Det viser sig, at det er Kasper Dolbergs, som Schöne parkerer helt nede bagerst på det aflukkede træningscenter på klubbens stejle løbebane.

Lidt efter dukker Kasper Dolberg op, og han har lidt problemer med at finde sin bil. Han ser den og bliver samtidig fanget på kamera:

- Nogen har stillet min bil deroppe - jeg ved ikke helt, hvad der er sket. Men jeg ved, hvem der har gjort det.

- Hvem tror du?

- Jeg er 100 procent sikker på, at det er Lasse Schöne. Men han er allerede smuttet, så jeg kan ikke gøre gengæld, siger Dolberg.

Han får derefter mingeleret bilen ned - i øvrigt også foreviget af Rasmus Nissen, der har lagt det op på sin Instagram story.

Der er med andre ord god stemning i truppen. Måske kan det omsættes til yderligere tre point onsdag, når holdet ude møder Emmen i Æresdivisionen.

Her er Ajax med syv spillerunder igen nummer to med to point op til PSV Eindhoven.

