Slagter Nicolai Jørgensen: 1-0 til træneren

Den tidligere hollandske landsholdsspiller, Hans Hraay jr. er småirriteret over, at den danske angriber Nicolai Jørgensen tillader sig at anmode om et skifte væk fra Feyenoord.

Han roser til gengæld klubbens træner, Arne Slot, der har besluttet at give ham 'fri' fra træningen.

- Det er et klart signal fra Slot, og jeg synes, det er et klart signal fra Jørgensen. Han kan bare lukke munden, rapportere ind til første træning og træne selv? Har har jo en kontrakt...

- De fleste Feyenoord-fans mister ikke deres søvn, lyder det fra eksperten på den hollandske udgave af ESPN, der ikke er færdig med at revse den tidligere danske landsholdsangriber.

- Den her knægt har fået masser af anerkendelse over de seneste år, men har ikke vist noget som helst. Der er intet drive eller udvikling. Det er alt for nemt for forsvarsspillerne at spille mod ham.

Hans Hraay jr. er særligt fortørnet over, at danskeren trods en løn på angiveligt en million euro om året ikke er i stand til at præstere mere regelmæssigt.

- Feyenoord er bedre tjent uden ham. Hvis de lader ham gå på en fri transfer, så sparer de en million euro. Og for en million euro kan man måske få en rigtig god transferfri spiller. Det vil gøre holdet bedre.

- Skal de overhovedet have en ny angriber allerede? Jeg ville bare vente, til Jørgensen er væk, for jeg sidder ikke med fornemmelsen af, at der er stor interesse for ham. Det er på tide, han tager videre, og det er rigtig godt, at den nye træner træder i karakter. 1-0 til Arne Slot.

Nicolai Jørgensen har stadig kontrakt med Feyenoord en sæson endnu, men den 30-årige angriber har formentlig spillet sin sidste kamp for klubben, som han har været i siden 2016.