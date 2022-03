Stjerne blev aflyttet - erkendte mordforsøg

Den hollandske landsholdsspiller Quincy Promes retsforfølges i øjeblikket for et mordforsøg på sin fætter, og i private samtaler med sin familie har fodboldspilleren efter sigende selv indrømmet, at han stak fætteren ned med en kniv.

Det skriver NOS.nl og AD.nl.

Knivstikkeriet foregik i sommeren 2020, hvor Quincy Promes altså anklages for at have stukket fætteren ned ved en havefest. Siden har der været en efterforskning i gang, mens Spartak Moskva-spilleren hele tiden har erklæret sig uskyldig.

Men Quincy Promes blev ifølge NOS.nl hemmeligt aflyttet af det hollandske politi, og herfra er politiet kommet i besiddelse af sms’er og lydfiler, hvor han indrømmer knivstikkeriet. Det fremgår ifølge mediet af retsdokumenterne.

Anklageren Yehudi Moszkowicz mener, at det er klare tilståelser.

- Dette er tilståelser fra Promes, uden at han ved, at han bliver aflyttet. Han fortæller det til sin far, sin mor og sin tante. Han er endda forarget over, at hans far skred ind mellem ham og fætteren, fortæller han ifølge NOS.nl.

30-årige Quincy Promes har en fortid hos blandt andre Ajax og Sevilla, men er i øjeblikket på kontrakt hos russiske Spartak Moskva. Han har desuden 50 landskampe for Holland på cv’et og var med “Oranje” til EM i sommer.