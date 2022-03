Stjerne overfaldet af sponsor

De ligger nummer seks i den bedste hollandske række, men denne sæson har været svær på mange leder og kanter for Vitesse.

Klubben er for det første ejet af en russer, og det i sig selv er problematisk i disse tider. Derudover har man haft store problemer med fyrværkeri, optøjer og slagsmål på tribunerne.

Bøderne hober sig, og fredag aften blev opgøret mod Sparta stoppet i dommerens tillægstid, da en tilskuer løb på banen, ligesom Sparta-keeperen var blevet ramt af et ølglas, og fyrværkeri eksplodere på stadion. Meget tyder på, at man snart skal spille for tomme tribuner.

Men det hollandske medie ED kan nu berette om endnu en vild historie, der fandt sted for nogle uger siden.

Riechedly Bazoer, der har seks A-landskampe for Holland på cv'et, blev angrebet og overfaldet af en sponsor.

Ifølge mediet skete det efter pausen af opgøret mellem Vitesse og PSV den 12. februar.

Bazoer var blevet udskiftet i pausen, da en sponsor efterfølgende trængte ind i omklædningsrummet og overfaldt den 25-årige spiller, der ifølge mediet var et tilfældigt offer. Angiveligt var sponsoren plørefuld, og han er nu blevet udelukket for altid.

- Det er enormt pinligt, siger Pascal van Wijk, der er direktør i klubben, til mediet ED og forklarer:

- Den mand er blevet udelukket som sponsor, og vi ønsker aldrig at se ham igen.

Klubben har undskyldt over for Bazoer, oplyses det. Det fremgår ikke, om han fik skader af overfaldet.

Bazoer har kontraktudløb til sommer, og det kan nok ikke afvises, at han på det tidspunkt siger farvel til Vitesse, som han har spillet for siden 2019.