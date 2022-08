Stjernespiller skadet under slåskamp med røvere

Ajax' anfører, Dusan Tadic, slog fra sig og endte med at flygte, da to røvere overfaldt ham i Amsterdam

Dusan Tadic spillede hele kampen, da Ajax spillede den hollandske Super Cup, Johan Cruijff Schaal, 30. juli mod PSV Eindhoven, ligesom han en uges tid senere var anfører og spillede 90 minutter i Eredivisie-sæsonpremieren mod Fortuna Sittard.

Få bemærkede hans plastre på højre hånds knoer, og endnu færre tænkte sikkert over, hvorfor han havde dem der.

De stammede fra en grim episode, som storklubbens serbiske anfører få dage forinden havde været igennem.

Avisen De Telegraaf skriver, at Tadic 27. juli om aftenen blev mødt af to bevæbnede mænd med hjelme på, da han ankom til sin bopæl i gaden Van Eeghenstraat i det centrale Amsterdam.

De to mænd gik hen til ham, netop som han steg ud af bilen, og Tadic var omgående klar over, at den var helt gal.

Han forsøgte at løbe derfra, men det kom hurtigt til håndgemæng, hvor det lykkedes fodboldstjernen at få visiret på den ene mands hjelm op - og slå ham i ansigtet.

Tadic pådrog sig flere mindre skader på sin hånd og fik ødelagt noget af sit tøj, men det lykkedes at slippe derfra. Angiveligt flygtede han ind i et køkken, mens røverne tog flugten på scooter.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde frem til de to gerningsmænd.

Dusan Tadic har været i Ajax siden 2018 og har vundet tre hollandske mesterskaber og to pokaltitler. Han spillede en markant rolle, da Ajax overraskende nåede Champions League-semifinalen i 2019 efter at have sendt Real Madrid og Juventus ud. Den sæson kom han på turneringens All Star-hold.

Han er tre gange blevet kåret som Serbiens bedste fodboldspiller.

