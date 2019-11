Stor forløsning: Endelig kunne de juble igen

Både Simon Makienok og Nicolai Jørgensen har kæmpet med skader, men de to danske angribere er tilsyneladende på vej tilbage i topform.

Begge kom søndag på måltavlen i den hollandske Æresdivision for første gang i denne sæson.

Nicolai Jørgensen var på pletten og scorede Feyenoords første mål i 3-0-sejren på udebane over Venlo.

Jørgensens træffer faldt efter 18 minutters spil, da han kom først på et indlæg fra Jens Toornstra og prikkede bolden ind ved forreste stolpe.

At den tidligere FC København-spiller har været længe om at komme i gang, skyldes primært, at han indledte sæsonen med en knæskade. Først for to uger siden var han for første gang med i sit holds startopstilling.

Feyenoord har hårdt brug for en angriber i målform efter en dybt skuffende sæsonstart.

Før søndagens kamp havde Rotterdam-klubben kun hentet tre sejre i 11 kampe og rodede rundt midt i Æresdivisionen blandt hold, man normalt ikke sammenligner sig med.

I sidste weekend fik Feyenoord bank med 4-0 af ærkerivalen Ajax, så for træner Dick Advocaat og hans tropper var sejren over Venlo en yderst tiltrængt opmuntring.

Et kvarter efter Nicolai Jørgensens åbningsmål øgede Steven Berghuis til 2-0, da han lidt tilfældigt fik bolden fra danskeren og hamrede den i en bue over målmanden.

Det var også Berghuis, der slog sejren fast med en scoring på straffespark i dommerens tillægstid.

Mens Nicolai Jørgensens målpause "kun" har varet siden maj, skal man næsten tre år tilbage for at finde Simon Makienoks seneste scoring.

Den faldt i en kamp for Preston i den næstbedste engelske række, hvor han på det tidspunkt spillede på en lejeaftale.

Siden skiftede han til Utrecht i den hollandske liga, men nåede kun få kampe, inden han blev sat ud af spillet med en slem knæskade.

Efter et kortvarigt comeback sidste sommer måtte han igen under kniven, men nu er den 28-årige angriber altså endelig tilbage.

Han blev skiftet ind ti minutter før tid og scorede kort efter til slutresultatet 6-0 til Utrecht over Fortuna Sittard.

Makienok modtog et indlæg fra højre og flugtede bolden fladt i mål.

