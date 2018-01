Storklub i bitter strid: Tav om hjerneskadet talents hjertefejl

Det 20-årige hollandske stortalent fra storklubben Ajax Amsterdam Abdelhak Nouri kollapsede tilbage i juli 2017 midt på banen i en træningskamp mod Werder Bremen i Østrig på grund hjertearytmi (hjerterytmeforstyrrelse).

Redningspersonalet kom øjeblikkeligt på banen og påbegyndte genoplivningen af den unge spiller, der lå livløs omringet af sine chokerede holdkammerater. Midtbanespilleren fra Ajax kom på hospitalet i østrigske Innsbruck og blev efterfølgende lagt i kunstigt koma.

Abdelhak Nouris arbejdsgiver, Ajax Amsterdam, meddelte siden, at han havde pådraget sig alvorlige og permanente hjerneskader. Abdelhak Nouri kan med andre ord hverken spise, snakke eller bevæge sig. Den barske nyhed blev naturligvis mødt med forfærdelse i den hollandske klub og blandt holdkammerater.

Spillerens familie og klubben har tidligere givet udtryk for, at forholdet mellem de to parter stadig er godt til trods for den tragiske og frygtelige hændelse, men den hollandske avis NRC Handelsblad mener ikke, det er hele sandheden.

Avisen skriver bl.a., at det hollandske fodboldforbund, KNVB, allerede i april 2014 opdagede en hjertefejl hos Abdelhak Nouri. Ajax Amsterdam blev informeret af forbundet, mens spillerens familie aldrig fik det at vide.

Familien fattede ikke mistanke om, at der var noget galt, før det ligefrem krævede gentagende forsøg for at få storklubben til at udlevere sønnens medicinske rapporter, lyder det ifølge norsk TV 2.

- Det er et stort chok for familien. Hvis familien havde været opmærksomme på hjertefejlen, ville de have insisteret på grundige opfølgningstests og regelmæssige tests for at vurdere risikoen, udtaler advokat og talsmand for familien Khalid Kasem i en pressemeddelelse ifølge NRC.

Khalid Kasem oplyser desuden, at Abdelhak Nouris familie gennem flere læger og medicinske professionelle har fået at vide og vurderet, at behandlingen på banen ikke var tilstrækkelig. Og at hjertemassagen blev påbegyndt for sent ganske enkelt.

Avisen har sendt adskillige spørgsmål i en tekst til Ajax Amsterdam, men storklubben nægter at udtale sig:

- Vi har ingen konkrete oplysninger at give. Den medicinske rapport er fortrolig, og lægen er underlagt tavshedspligt. Vi kommunikerer direkte med Abdelhak Nouris familie om sagen - ikke gennem medierne, lyder det fra en talsmand fra Ajax Amsterdam.

NRC Handelsblad pointerer dog, at det er usikkert, om opdagelsen af hjertefejlen fra 2014 har en direkte sammenhæng med Abdelhak Nouris kollaps på banen mod Werder Bremen i Østrig. Og det hollandske fodboldforbund har meddelt, at de dengang rent faktisk informerede det 17-årige fodboldtalent både mundtligt og skriftligt. Men siden Abdelhak Nouri var over 16 år, blev familien ikke underrettet.

Familien benytter sig af advokaten John Beer, som er ekspert i sager om personskader, og han undersøger nu, hvad der er op og ned i sagen. Han har udtalt, at han snart kan fremlægge de ’endelige konklusioner’ for familien.

