Stortalent anholdt: Huset ransaget

Mohamed Ihattaren har som 21-årig spillet for både PSV, Juventus og Ajax. Men spørgsmålet er, hvor længe karrieren varer ved

Det var meningen, at det skulle være en god dag. Men mandag, hvor fodboldspilleren Mohamed Ihattaren fyldte 21, blev det stik modsatte.

Efter at han søndag var blevet anholdt, ransagede politiet hans hjem i Utrecht-bydelen Haarzichtlaan.

Det skriver flere hollandske medier.

Politiet er noget tilbageholdende med årsagen til anholdelse og ransagning, men såvel avisen De Telegraaf som tv-stationen NOS skriver, at det skyldes et voldeligt overfald på hans kæreste gennem flere måneder.

Dette er dog ikke officielt blevet bekræftet.

Midtbanespillerens agent har heller ikke ønsket at kommentere hverken anholdelse eller ransagning. Faktum er dog, at han fortsat er varetægtsfængslet og sandsynligvis skal stilles for en dommer inden længe.

Fik du læst: Knockout Manager: Se ekspertens store sats

Annonce:

Mohamed Ihattaren har længe været betragtet som et stort fodboldtalent, hvilket hans opvækst og ungdomsår i PSV Eindhoven understregede. Juventus købte ham i 2021 og lejede ham hurtigt ud til først Sampdoria og siden Ajax.

Det er dog bestemt ikke for de ellers åbenlyse evner på banen, han har tiltvunget sig opmærksomhed de senere år.

Influencer og legende trak sig

Efter udlejningen til Ajax sidste år oplevede han at modtage trusler i privatlivet, der først kostede ham en træningstur til Østen og siden smadrede store dele af sæsonen for ham.

Mohamed var på det tidspunkt kæreste med influenceren Yasmine Drouech. De var tilmed blevet forlovet, men et eller andet fungerede ikke helt optimalt. For dels var der truslerne, og dels oplevede Mohamed, at hans Porsche Panamera blev brændt ned...

Om det er Yasmines værk, eller om der har været en sur ekskæreste af en gangster involveret, er redaktionen ubekendt. I en periode forsøgte legenden Wesley Sneijder at agere storebror eller coach for ham. Det varede to uger, så trak Sneijder sig.

Annonce:

- Det gik ikke, og det ville være blevet vanskeligt, hvis det skulle være fortsat. Han var seriøs i to dage, og så stoppede det, fortalte Sneijder i den forbindelse.

Han er stadig på kontrakt i Juventus. Det er han til 1. juli 2025, men spørgsmålet er, hvor længe storklubben fra Torino vil finde sig i det roderi, Ihattaren befinder sig i.