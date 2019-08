Stortalent på vej: - Han minder om Eriksen

Ajax har hentet en ung amerikaner, der kaldes en ny 'Christian Eriksen', men klubben råder allerede over den jævnaldrende dansker Victor Jensen fra samme årgang 2000, og som også kaldes 'den nye Eriksen'

Efter farvel til Lasse Schöne og Rasmus Nissen og snart også Kasper Dolberg, så er 18-årige Victor Jensen eneste dansker i Ajax.

Den 19-årige offensive midtbanespiller er tidligere blevet sammenlignet med Christian Eriksen, men nu har han fået konkurrence fra endnu en 'ny Eriksen'.

Amerikanske Alex Mendez skiftede for et par uger siden fra Freiburg til Ajax på en tre-årig, og spilleren, der ligesom Victor Jensen er fra årgang 2000, lyder som samme type.

- Mendez er en unik spiller. Ikke alle hold vil elske ham, men jeg tror, at han passer til Ajax, fordi han spiller på en Ajax-måde, siger kenderen af amerikansk ungdomsfodbold Billy Marshall til Ajax Showtime.

- Det er smart af klubben at hente ham. Han minder lidt om Christian Eriksen.

- Han ved, hvornår han skal aflevere, han læser spillet godt og har god koordination og balance.

- Den måde, han spiller på, er dejlig at se på, selvom han nogle gang har svært ved at lave den sidste aflevering.

Mendez kan også sparke frispark. Foto: Sergei Grits/Ritzau Scanpix

Alex Mendez fik allerede sin professionelle debut som 16-årig for reserveholdet i LA Galaxy i den amerikanske USL, inden skiftet sidste år til Freiburg, hvor der ikke kom noget gennembrud.

På det amerikanske U20-landshold har Mendez foreløbig lavet otte mål i 14 kampe, og han blev kåret til årets unge spiller i landet - en pris, der tidligere er gået til Chelseas Christian Pulisic.

Mendez var også med til U20-VM tidligere på året, hvor det blev exit i kvartfinalen. Selv sammenligner han sig med Guti, selvom han som ung var mest til Andres Iniesta og Barcelona.

Danske Victor Jensen skiftede fra FCK til Ajax for 26 millioner kroner i 2017 og efter at have scoret seks mål i 27 kampe på U19-holdet, blev han rykket op på Jong Ajax, der er klubbens reservehold i næstbedste række.

Denne sommer været med på førsteholdets træningslejr efter mål mod både KVV Quick og Anderlecht.

I første runde af sæsonen blev han skiftet ind for Jong Ajax i den næstbedste række mod TOP Oss og fik reduceret til 1-2, mens han også scorede i mandagens kamp i anden runde.

