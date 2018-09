Superliga-legendes søn får stor belønning af klubben - og stikker til far

Siger man Frederiksen til en dansk fodboldfan, går tankerne garanteret straks til den energiske angriber, som scorede mål i bundter for Viborg og AaB.

Søren Frederiksen er den næstmest scorende i Superligaens historie, men i fremtiden skal der nok holdes øje med en ny mand med det navn, for sønnike har masser af momentum i sin hollandske klub Heerenveen.

Med 12 kasser i 25 kampe for U19-holdet sidste sæson og gode træninger med førsteholdet siden nytår tegner det lyst for den unge offensive midtbanespiller.

På sin 18 års fødselsdag skrev han under på en aftale, der løber til sommeren 2022. Et tegn på, at klubben satser på ham, men også at han tror på klubben i forhold til den videre udvikling.

- Det er et rigtig godt sted, og klubben tror på mig. Det har egentlig været let nok at falde til, for der har været gode folk til at tage imod mig, så det har ikke været svært, siger Emil Frederiksen til Ekstra Bladet.

Han forstår efterhånden hollandsk og har også seks timers sprogundervisning om ugen ved siden af fodbolden.

En anden type

Emil Frederiksen har fået rygnummeret 22, ligesom sin far, og så er det jo nærliggende at kigge på lighedspunkter og forskelle mellem de to.

Vi har jo set din far lave mål på stribe. Er du så samme type som ham?

- Jeg er nok mere en anden type. Jeg kan gode lide at have bolden, sætte nogle gode angreb i gang og spiller ikke så meget på bare at være god i feltet.

Var det et lille stik til far?

- Ja, det kan man godt sige, siger han med et grin.

Emil Frederiksen kunne fejre den store dag med familien. Privatfoto

Selvom Søren Frederiksen ikke tog udenlands, kan han stadig hjælpe sin søn med den professionelle karriere.

- Det handler om, hvordan man tackler forskellige situationer. Hvordan håndterer man at være udtaget til en stor kamp? Hvordan tager man det, hvis man er sat af? Der er det godt at tale med ham om de ting, siger U-landsholdsspilleren.

I opstarten til denne sæson har teenage-talentet fået pænt med spilletid, så mon ikke der venter mere aktivitet i førstehodlets kampe inden så længe.

Besværlig start

Det var dog ikke en nem begyndelse for den tidligere Viborg-spiller, for en detalje spændte ben for ham.

En teknisk fejl med spillercertifikatet gjorde, at han det første halve år var afskåret fra at spille officielle opgør for sin nye klub. Derfor blev det kun til træning og testkampe.

- Det var selvfølgelig svært, men jeg havde en masse gode træninger, siger han.

- Men fodbolden spilles jo i weekenden, så jeg er glad for, at det er gået i orden.

