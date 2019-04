Sur på VAR trods scoring: - En lortefornemmelse

En af Åge Hareides ubestridte nøglespillere har haft en møgbesværlig sæson i sin hollandske klub.

Nicolai Jørgensen har i store dele af sæsonen måttet vige sin plads i angrebet for den snart pensionerede Robin van Persie, mens det også er blevet til hård kritik, når den blonde angriber har tørnet ud for landsholdet.

I går fik den hårdt prøvede 9'er endelig lidt medfart for sin hollandske klub, der hjemme besejrede Heerenveen problemfrit med 3-0 i den hjemlige liga. Danskeren tegnede sig for den første scoring i opgøret, og han var tydeligt påvirket efter kampen.

- Det har været frustrerende i denne sæson, og jeg kan ikke rigtig forklare hvorfor, siger han efter kampen ifølge rijnmond.nl.

Scoringen faldt på et tørt sted, da danskeren ikke havde scoret i syv kampe i streg fordelt på alle tuneringer.

Systemet mod Nicolai

Inden forløsningen måtte den danske angriber endda også gå gennem en større emotionel rutsjebanetur torsdag aften. Halvvejs i første halvleg fuldendte Jørgensen et flot angreb ved at halvflugte en dyb bold i mål fra en spids vinkel.

VAR-dommerne vurderede dog, at der blev begået frispark inden. Det er ikke første gang i sæsonen, at der sker for den uheldige dansker:

- Jeg synes, at systemet skylder én efterhånden. Uheldigt - for det var et godt mål.

- Det er en lortefornemmelse, når man scorer et mål, der bliver underkendt. Men min fejring var bare et et sjovt lille indslag. Jeg spiller altid med et smil på, siger Nicolai Jørgensen, der fejrede sin 'rigtige' scoring på flabet facon, da han formede VAR-tegnet med sine fingre.

Nicolai Jørgensen og resten af Feyenoord-holdet har seks runder til at redde en lunken sæson i subtoppen af den bedste hollandske række, hvor de halter 20 point efter PSV, som er duks.

Se også: Superliga-profil vil væk: Afviser af forlænge

AaB accepterer AGF-undskyldning: Sagen er død

Henrik afslører hul i systemet: Sådan scorer du kassen på gule kort