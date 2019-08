Tæt på salg: Her er prisen

Lørdag bekræftede Ajax-træner Erik ten Hag, at Kasper Dolberg forhandler med andre klubber, og nu kan hollandske De Telegraaf fortælle, at det ligner et skifte til Frankrig.

- OGC Nice har afløst Hoffenheim som topkandidat til at overtage Kasper Dolberg. Den franske klub har en mundtlig aftale med Ajax på et beløb på 150 millioner kroner, mens tyskerne med træner Alfred Schreuder kun ønsker at leje, lyder det i avisen.

- Den danske angriber ønsker et endeligt farvel, fordi han ikke længere føler sig sikker i Ajax, lyder det videre.

- Dolberg er generelt enig med Nice om en flerårig kontrakt, og den endelige aftale synes at være et spørgsmål om tid, skriver avisen.

Der spekuleres i, om Ajax-direktør Marc Overmars vil vente på købsbud, der overstiger de 150 millioner kroner, som Nice har til at købe for, for tilbage i 2017 afviste Ajax-direktøren et bud fra Monaco på 375 millioner kroner.

Men dengang var Dolberg også et langt varmere navn, end han er lige nu, for skader og formdyk har kostet på værdien.

Erik ten Hag troede angiveligt, at han kunne få angriberen til at fungere igen med den rette opstart, men ifølge avisen ligner det nu, at en afsked med Ajax vil være det bedste for alle parter.

Kasper Dolberg havde gang i målscoringen mod Georgien i juni. Foto: Lars Poulsen

Se også: Se billederne: Tøfting overrasker under kæmpe fest

En hel uge med transfernyt

Allerede i onsdags var Ajax-direktør Overmars fremme og fortælle, at der kunne ske ting med danskeren i løbet af ugen, og på indgangen til den nye uge er et skifte altså tæt på.

- Der er ingen hvid røg, for ellers havde vi rapporteret det, men han taler faktisk med andre klubber. Jeg kan ikke give navne, men han er i vidtrækkende forhandlinger. Når det er overstået, meddeler vi det, ellers meddeler vi, at han vender tilbage og er velkommen, sagde træner ten Hag lørdag til Fox Sport.

Fredag talte han også om Dolberg.

- Men det er vigtigt, at han spiller meget. Om denne chance er større hos en anden klub? Det er op til ham. Han må kæmpe for det, sagde træneren.

Dolberg startede året som førsteangriber i Ajax, men er siden blevet overhalet af både Dusan Tadic og Klaas-Jan Huntelaar.

- Med Tadic som angriber fungerer holdet godt, og Huntelaar er meget skarp. Men Dolberg har også spillet gode kampe. Det er endnu ikke stabilt nok, og du er nødt til at være god i hver kamp i Ajax, sagde ten Hag.

Artiklen fortsætter under billederne

Patrick Vieira er træner i Nice. Foto: AP/Bill Kostroun

Og Dolberg kommer til at følge i sporene på Mario Balotelli, der spillede i den rødsorte Nice-trøje frem til tidligere på året. Foto: Claude Paris/AP

Se også: Hjerteanfald i havet: En af cyklingens største er død

Se også: Leth mindes død stjerne: - Han var elegant og nobel

Nice overtages af INEOS

Ender Dolberg som forventeligt i Nice, så bliver han en del af den oprustning, der er på vej, fordi klubben er ved at blive overtaget af britiske INEOS, der også er kendt for at have et cykelhold.

Sker det, vil klubben formentlig komme til penge, og så kan der investeres yderligere i forstærkninger for sidste sæsons nummer syv i den bedste franske række.

I 2017 bød Monaco 50 millioner euro - 375 millioner kroner - for Kasper Dolberg - fansene vil da også stadig gerne have lidt euro for ham, men ikke alle mener, at Ajax skal kræve lige meget...



Beste Ajaxieden,



Voor hoeveel miljoen mag Overmars definitief afscheid nemen van Kèsper Dolberg? #ajaemm #dtv — * (@Soul7Food) August 10, 2019

Se også: Hård kritik af Dolberg: Værdien faldet med halv mia.!

Udover Dolberg har den lokale avis i Nice peget på, at Nice vil hente den brasilianske venstreback Dalbert Henrique hjem fra Inter. Han skiftede for to sæsoner siden fra netop Nice til Inter, men er ikke blevet fast mand.

På vej er allerede et køb af midtbanespilleren Alexis Claude-Maurice, der forventes at slå klubrekorden på 75 millioner kroner, når han bliver købt i Lorient.

Kommer Dolberg til Nice, vil han komme til at spille under den tidligere franske landsholdsspiller og Arsenal-legende Patrick Vieira, der efter to år som træner i New York City sidste sommer blev træner i Nice.

Og det er ikke hvem som helst, Dolberg vil komme til at afløse. Fra 2016 og frem til 2019 har den kontroversielle italienske stjerneangriber Mario Balotelli scoret mål for Nice, inden han i januar brød kontrakten og skiftede til Marseille.

Nice havde sin storhedsperiode i 1950'erne, hvor det blev til fire mesterskaber - det seneste i 1959. I 2016/2017 blev man nummer tre og slog Ajax ud af Champions League-kvalifikationen, men røg ud til Napoli i playoff-runden inden gruppespillet, og i 2017/2018 gik man videre fra Europa League-gruppespillet, inden Lokomotiv Moskva blev for stærke i 1/32-finalen. Klubbens seneste trofæ er sejr i den store pokalturnering Coupe de France i 1997.

21-årige Kasper Dolberg har foreløbig scoret 45 mål i 119 kampe for Ajax, som hentede ham i Silkeborg i sommeren 2015. Efter en sæson på ungdomsholdet fik han sit gennembrud, da Ajax gik hele vejen til Europa League-finalen i 16/17-sæsonen, mens de efterfølgende sæsoner ikke helt har kunnet leve op til det.

Dolbergs kontrakt med Ajax løber til sommeren 2022, og tidligere har eksperter peget på, at hans værdi er faldet fra 597 millioner kroner - til nu blot 44 millioner kroner, som du kan læse LIGE HER - men Ajax ser altså ud til at sælge for 150 millioner kroner til Nice.

Fodboldeksperter: Sådan ser landsholdet ud ved EM i 2020

Dolberg taler ud: - Jeg var bange

Forklarer Dolberg-vragning: - Han har problemer

Hot i Holland: - Det er den gamle Dolberg

Det er altså genialt, det dér - selv om Laudrup ikke synes det