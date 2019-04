Total ydmygelse: Dolberg med drømmemål i storsejr

Kasper Dolberg leverede lidt af en drømmescoring, da Ajax hjemme slog Excelsior 6-2 i Æresdivisionen.

Danskeren blev sendt på banen med 17 minutter igen, og to minutter senere tæmmede Dolberg bolden med brystet, efter at Hakim Ziyech løftede bolden ind i feltet.

I samme bevægelse kanonerede danskeren så bolden i mål.

Forinden havde det været en hæsblæsende affære, hvor rutinerede Klaas-Jan Huntelaar havde leveret et hattrick, mens Dusan Tadic havde scoret to gange for Ajax.

Efter Dolbergs scoring fik Excelsior lov at reducere yderligere en gang til slutresultatet i målfesten.

Det var Dolbergs første ligamål siden 24. februar, da han scorede i 5-1-sejren mod ADO Den Haag.

Den danske landsholdsspiller har dermed leveret 11 sæsontræffere indtil nu.

Sejren sendte Ajax alene i spidsen af den bedste hollandske række, hvor klubben kæmper en hård kamp med PSV Eindhoven om at sikre det hollandske mesterskab.

Ajax topper med 74 point for en kamp mere end PSV, der har 71 point, inden holdet søndag møder De Graafschap.

Ajax kæmper i øjeblikket for at avancere yderligere i Champions League, hvor klubben spillede 1-1 hjemme mod Juventus i det første opgør i kvartfinalen.

Lasse Schöne og Rasmus Kristensen sad på bænken i hele kampen lørdag for Ajax.

Mesteren på brostenene var bitter til sin dødsdag

De 11 yngste målscorere i Superliga-historien