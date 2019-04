Træner kritiserer Dolberg

Det går Amsterdam-klubben Ajax godt for tiden - klubben er i Champions League-kvartfinalen, fører den hollandske Eredivisie og har booket billet til den hollandske pokalfinale.

De ting har Lasse Schöne, Rasmus Nissen Kristensen og Kasper Dolberg alle en andel i, men for sidstnævnte er der pil ned og har været det noget tid.

Kasper Dolberg er ganske enkelt reserve for tiden i Ajax, og i weekenden kom han slet ikke på banen, da klubben besejrede Willem II.

Ajax havde Dusan Tadic fra start som forreste angriber, og indskifteren var Klaas-Jan Huntelaar, ikke Dolberg. For en uge siden, hvor Ajax besejrede PSV, kom Kasper Dolberg heller ikke på banen. I midtugen, hvor Ajax besejrede Emmen, var det med Klaas-Jan Huntelaar fra start, mens den tidligere Silkeborg-spiller Dolberg fik de sidste 20 minutter på banen.

Forklaringen på, at Dolberg er røget ud i kulden i Ajax, er ganske enkelt for dårlige præstationer.

- Selvfølgelig er han irriteret, sagde Ajax-træner Erik ten Hag til Fox Sports om Kasper Dolbergs situation:

- Han er en masse talent, men han skal også vise det. Vores hold har udviklet sig, og niveauet er meget højere end sidste år. Dolberg kan gøre det meget bedre, end det han viser, selv om der ikke er så meget at sætte på hans målgennemsnit.

- Med hans kvaliteter bør han spille hver uge, men han må også vise det.

Kasper Dolberg har indtil videre scoret 10 gange i 21 kampe i den hollandske liga. Om det bliver til flere chancer for at komme på tavlen i denne sæson, lader til at afhænge af Dolbergs træningsindsats den kommende tid.

