Trøstede Dolberg i omklædningen: - Han har en meget svær tid

For præcis to år siden scorede Kasper Dolberg et mål i begge semifinaler mod Lyon, da AFC Ajax kvalificerede sig til finalen i Europa League, og dengang var 19-årige Dolberg et af de mest lysende angrebstalenter i verden.

Det var nærmest umuligt at åbne en avis, uden den var fyldt med saftige transferrygter om den danske angriber.

Nu er Kasper Dolberg fyldt 21, og virkeligheden er en ganske anden for angriberen.

De seneste to sæsoner har ikke været succesfulde, og i øjeblikket er Kasper Dolberg andetvalget efter Klaas-Jan Huntelaar i Ajax.

Tirsdag fik han chancen og spillede 90 minutter, da CL-semifinalisterne slog Vitesse 4-2, men danskeren hverken scorede eller leverede en god præstation.

Holdkammeraten Joel Veltman lider med sin danske kollega i øjeblikket.

Joel Veltman var med til at spille Ajax i Champions League-semifinalen, da Ajax ude besejrede Juventus med 1-2. Foto: Isabella Bonotto/Ritzau Scanpix

- Han har en meget svær tid, det kan man også se. Noget af det handler også om, at han mangler rytme. Den chance, ham misbrugte, scorer han normalt på som det mest naturlige. Det er sådan en god angriber, så det er ikke normalt. Det skal nok komme, men det fungerede ikke for ham. Det gjorde det bare ikke. Men det var godt for ham at spille 95 minutter, siger Veltman til Voetbal International og tilføjer:

- Man kan se, at han er skuffet, og at intet lykkes. Efter kampen sagde jeg til ham i omklædningsrummet, at det nok skal blive godt igen. Jeg har også været igennem en svær tid, så jeg ved, hvordan det er. Det er svært. Men Kasper er jo ikke den store sludrechatol, så han sagde bare "tak".

Det seneste stykke tid har for det meste budt på meget korte indhop for Kasper Dolberg, der har scoret 11 ligamål i sæsonen for Ajax. Danskeren har ikke scoret et eneste mål i Champions League, hvor Ajax er nået til semifinalen.

