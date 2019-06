Udskældt på landsholdet: Nu får han ny kontrakt

Nicolai Jørgensen har haft to svære sæsoner i Feyenoord, siden han i 2016/2017-sæsonen scorede imponerende 21 mål og lagde op til yderligere 14, da Feyenoord vandt Æresdivisionen. Men den hollandske klub har ikke givet op på den danske angriber.

Og nu forlænger de også samarbejdet. Jørgensens kontrakt, der oprindeligt stod til at udløbe i sommeren 2021, er blevet forlænget med et år.

Det skriver Voetbal International, der får det bekræftet af klubbens kommende cheftræner, Jaap Stam. Også Feyenoord bekræfter nyheden på sin Twitter.

- Klubben og Nicolai Jørgensen sender et godt signal med dette. Nicolai har bevist, at han er en af de bedste angribere i Æresdivisionen. Med hans erfaring, tekniske kvaliteter og fysiske evner, kan han og de andre angribere gøre en forskel for Feyenoord. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med ham, siger Jaap Stam.

Sjaak Troost, der er teknisk direktør i Feyenoord, glæder sig også over forlængelsen.

- Det er godt for Nicolai efter en sæson, der på grund af skader ikke blev det, han havde håbet på. Han er irriteret og ønsker at revanchere den seneste sæson hos Feyenoord. Han sender et godt signal til de andre spillere, fortæller Troost.

Nicolai Jørgensen, 28 år, scorede i den forgangne sæson 11 mål på 29 kampe for den hollandske klub, der sluttede som nummer tre i Æresdivisionen.

