Uhyggeligt: Stjerne kollapser

Hollandske Daley Blind gav både med- og modspillere en alvorlig forskrækkelse, da han tirsdag pludselig kollapsede under træningskampen mellem Ajax og Hertha Berlin.

Ifølge Ajax-træner Erik Ten Hag besvimede Blind ud af det blå, og mens holdkammeraterne holdt vejret, fik han hurtig assistance fra den hollandske klubs lægestab.

- Han blev udskiftet med det samme, og han har det fint. Nu vil vi undersøge, hvorfor det skete, sagde Ten Hag efter kampen til tv-stationen Ziggo Sport.

Blind selv takkede onsdag på Twitter for de mange opmuntrende beskeder.

'Mange tak for alle de søde beskeder, jeg har modtaget. Jeg kan sige, at jeg er ok og har det godt, skrev han.

Forskrækkelsen bliver ikke mindre af, at Daley Blind så sent som i december 2019 blev udstyret med en pacemaker, da han blev diagnosticeret med en hjertesygdom efter en Champions League-kamp mod Valencia, hvor han pludselig fik et ildebefindende. Men efter at have fået isat sin pacemaker, kunne han gøre comeback i februar.

Det er desværre heller ikke første gang, at en Ajax-spiller kollapser på banen.

I 2017 fik Abdelhak Nouri et hjerteanfald under en kamp. Du kan læse mere om den triste episode her: Se også: Ajax-dansker efter holdkammerat faldt om: Et kæmpe chok for alle

