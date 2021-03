Undrer sig over dansk rekordsalg: Hvad laver han?

Superligaens yngste nogensinde blev solgt for millioner til Ajax, men nu er fansene begyndt at undre sig over udviklingen

Rekordsalg: Dansk stortalent til Ajax

Ajax følte, at de havde skudt papegøjen, da de snød Juventus, Chelsea og flere andre storklubber og købte 16-årige Jeppe Kjær i Horsens for et stort millionbeløb.

Talentchef Casimir Westerweld fortalte ved præsentationen, at danskeren, der som den yngste nogensinde havde fået Superliga-debut på sin 16-års-fødselsdag, skulle starte på U18-holdet, og at man havde 'håb om, at han ville gøre fremskridt på kort tid'.

Men syv måneder efter skiftet til Ajax er den nu 17-årige Kjær røget noget ud i glemslen, og nu har Ajax-siden Ajax Showtime kastet sig over mysteriet.

- Spørgsmålet, der optager mange Ajax-tilhængere, er derfor, hvad laver Kjær i øjeblikket?, skriver de.

Jeppe Kjær blev efter skiftet til Ajax indskiftet på klubbens U18-hold tre gange, men så lukkede turneringen ned i starten af oktober på grund af corona.

- Selvom danskeren viste glimt af sine kvaliteter, var han ude af stand til virkelig at sætte sit præg i de få minutter, han fik mod Heerenveen, Sparta og Zwolle, skriver Ajax-siden.

- Og hvor holdkammerater som Kian Fitz-Jim, Rio Hillan og Youri Baas tog skridtet op til Jong Ajax, så træner Kjær stadig med U18-holdet, og millionkøbet spiller kampe på et blandet hold frem for at vise sine kvaliteter i den næstbedste række, lyder det.

Jeppe Kjær får debut: 16 år og yngste Superliga-spiller nogensinde

Jeppe Kjær imponerede i Horsens-trøjen. Foto: Ernst van Norde

Her kommer Jeppe Kjær ind til Superliga-debut på sin 16-års-fødselsdag. Foto: Lars Poulsen

Jeppe Kjær i omklædningsrummet før sin Superliga-debut. Foto: Lars Poulsen

Ajax-ungdomstræner Mitchell van der Gaag har fortalt, at Kjær fysisk ikke er klar til at blive rykket op, men ifølge spillerens agent handler det ikke om styrke, men mere, at Kjær skal tilpasse sig klubkulturen og Ajax-stilen og vænne sig til et nyt land.

- Ingen ved, hvornår U18-ligaen genoptages. Når det sker, så spiller Jeppe kampe her. Det kunne hjælpe ham. Men så længe det ikke er tilfældet, bliver han nødt til at træne godt, siger Casper Grøn til Ajax Showtime.

- Trænerne og klubben må bedømme hans udvikling og vurdere, hvornår han er klar til Jong Ajax. Jeppe er fortsat meget tilfreds med sit valg af Ajax. Han er tilfreds med trænerne og de skridt, han tager, siger Grøn.

Jeppe Kjær debuterede for AC Horsens 1. marts 2020 mod Randers, og da indskiftningen kom på hans 16-års-fødselsdag, så kan rekorden aldrig blive slået, da man skal være 16 år for at spille i Superligaen.

I alt nåede han ni kampe for Horsens i Superligaen samt to andre officielle kampe, og det blev til en enkelt scoring og tre assists, inden Ajax betalte omkring 15 millioner kroner plus klausuler, hvilket var klubrekord for et salg fra AC Horsens.

