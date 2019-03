United-kæmpe overtager danskerklub

Nicolai Jørgensen skal efter sommerferien trænes af Jaap Stam.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Den tidligere hollandske landsholdskæmpe med en aktiv fortid i blandt andet Manchester United, Lazio, Milan, Ajax og PSV Eindhoven, er lige nu træner i Zwolle, der har danske Younes Namli i truppen.

Stam har blot været i Zwolle siden årsskiftet og kommer altså blot til at virke der sæsonen ud.

For lidt over en måned siden meddelte Giovanni van Bronckhorst, at han til sommer stopper som træner i Feyenoord efter fire sæsoner, der har budt på et mesterskab og to pokaltitler.

Rotterdam-klubben har siden været på udkig efter den afløser, de altså nu har fundet.

Jaap Stam tager dermed hul på sit tredje trænerjob - han startede i sommeren 2016 i Reading, hvor han var til marts 2018, og fortsatte altså efter jul i Zwolle.

Det er mest som spiller, at Jaap Stam slået sit navn fast.

Han var som verdens dyreste forsvarsspiller en del af det Manchester United-mandskab, der i 1999 vandt den såkaldte 'The Treble', Champions League, Premier League og FA Cup'en. Dengang var Peter Schmeichel ankermand på på holdet.

Desuden spillede Stam 67 kampe for det hollandske landshold, hvor han i 1998 var med til at spille holdet til VM-semifinalen i Frankrig og efterfølgende tabte bronze-kampen til Kroatien. Desuden spillede han Holland til to EM-bronzemadaljer, på hjemmebane i 2000 og fire år senere i Portugal.

Jaap Stam, der har fået en etårig kontrakt i Feyenoord, har efter at have overtaget Zwolle vundet tre af seks kampe i klubben, der kæmper for at undgå nedrykning.

Feyenoord ligger aktuelt på tredjepladsen i Æresdivisionen, et godt stykke efter PSV og Ajax, der med ti runder igen ser ud til at skulle udkæmpe en tvekamp om mesterskabet.

