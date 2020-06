Væk i et år - nu er han tilbage

Arjen Robben gør comeback efter et år som fodboldpensionist

Efter et år uden elitefodbold gør Arjen Robben nu overraskende comeback i den hollandske Æresdivision.

Det er eller set helt år siden, at den 36-årige stjerne bebudede, at han lagde støvlerne på hylden efter en lang og glorværdig karriere.

Men nu lugter den gamle cirkushest altså savsmuld igen, og lørdag bekræfter FC Groningen, at Arjen Robben vil være i truppen til den kommende sæson.

Selv fortæller han, at beslutningen er truffet af ren kærlighed til klubben, hvor han indledte karrieren.

- De sidste par uger har jeg haft mange snakke med folk i klubben og måske især mest lyttet til tilhængernes ord: 'Arjen, følg dit hjerte'.

- Det begyndte at klø i fødderne, og nu er det min plan. Jeg arbejder på et comeback som fodboldspiller hos Groningen. Jeg ved endnu ikke, om det vil fungere, men jeg ved, at jeg vil være engageret og motiveret, siger Robben.

Robben spillede ti sæsoner for den tyske storklub Bayern München. Inden da var han blandt andet både i Chelsea og Real Madrid.

Han er især kendt for sine hurtige driblinger på højrekanten, hvorfra han ynder at trække ind i banen og skyde mod det lange hjørne med venstre fod.

Robben står noteret for 96 kampe og 37 mål for det hollandske landshold.

Han var blandt andet med, da Holland i 2010 nåede hele vejen til finalen ved VM. Her blev det efter forlænget spilletid til et nederlag til Spanien.

