Vil indføre markante ændringer i fodbold

*To halvlege af 30 minutters varighed.

*Ingen restriktioner på antallet af udskiftninger.

*Indspark i stedet for indkast.

*Mulighed for at drible i stedet for at sparke et frispark.

*Gult kort = fem minutters udvisning.

Siden 2017 har det hollandske fodboldforbund, KNVB, testet ovenstående regelændringer i amatørfodbolden, og nu er man klar til at gå et skridt videre.

Det er meldingen fra Jan Dirk van der Zee, der er direktør for amatørfodbolden i KNVB.

- Vi tror, regelændringerne vil gøre spillet hurtigere, mere sportsligt, mere fair og mere attraktivt, er han citeret for at sige.

- Målet er at realisere projektet i Keuken Kampioen Divisie i 2023-2024-sæsonen, siger han med henvisning til den næstbedste række i hollandsk fodbold.

'Det er en skam'

van der Zee er dog havnet i lidt af et stormvejr i Holland, fordi han skrev det i en klumme - uden at varsko nogle af klubberne forinden. Lige progressivt nok, mener mange.

- Det er måske meget godt, at vi i Keuken Kampioen Divisie også tænker noget, inden Jan Dirk van der Zee kommer med sin holdning til det. Bizart, siger Hans Martijn Ostendorp, der er general manager i klubben De Graafschap.

KNVB har så været ude og undskylde og beklage, for det var bestemt ikke meningen, og, som direktøren for den professionelle afdeling i forbundet, Marianne van Leeuwen, siger:

- Det er en skam, at forbundet har fået det image, at vi bare finder på ting. Vi gør aldrig noget uden at konsultere klubberne først, siger hun.

Uanset hvordan de vender og drejer det i hollandsk fodbold, så skal såvel det europæiske fodboldforbund (UEFA) og det internationale fodboldforbund (FIFA) godkende regelændringerne først.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til det hollandske fodboldforbund i forsøget på at få svar på, hvordan man tror, ændringerne vil sikre en mere fair afvikling af kampene, og hvad man mener, når man siger, at kampene bliver mere attraktive.

