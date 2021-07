Vil rive Nicolai Jørgensens kontrakt i stykker

Det er kun lidt mere end tre år siden, at Feyenoord takkede nej til omkring 150 millioner kroner for den danske angriber Nicolai Jørgensen, der var interessant for Newcastle. Nu kan det ende med, at man forærer ham væk.

Danskeren har kun et år igen af aftalen med Feyenoord, og klubben vil af med den danske angriber, der også gerne selv vil væk.

Ifølge Hans Kraay Jr., der er ekspertkommentator og tidligere træner, er et brud mellem parterne uundgåeligt.

- Som jeg forstår det, vil de vente omkring 14 dage på, om der tilbydes et transferbeløb for ham. Ellers vil det være et håndtryk, og de vil rive kontrakten over, så Feyenoord sparer 1,7 millioner euro i lønninger (cirka 12,5 millioner danske kroner).

- Så er han transferfri, og så er der altid en klub (der er interesseret), siger Hans Kraay Jr til Veronica Inside.

Nicolai Jørgensen træner ikke med førsteholdet for tiden, fordi det altså trækker op til et farvel til Feyenoord for den tidligere landsholdsangriber.

Den 30-årige dansker har tidligere været sat i forbindelse med et skifte til tyrkisk fodbold.

Nicolai Jørgensen har tidligere været i FC København, Leverkusen og AB.

Han blev topscorer i sin første sæson i Holland, men har siden haft svært ved at genfinde formen, blandt andet fordi han har været hårdt plaget af skader.

Jørgensen har været udsat for voldsomt hård kritik det seneste stykke tid