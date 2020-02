Vildt vejr truer: Aflyser alt

Det hollandske fodboldforbund tager ingen chancer med den kraftige storm, der forventes at ramme landet søndag.

Derfor har de valgt at udsætte samtlige kampe i landets bedste række.

På forbundets hjemmeside fremgår det, at de implicerede klubber, politi og fodboldforbund har været i tæt dialog, og i sidste ende har man taget konsekvensen.

- Efter flere samtaler mellem klubberne i Æresdivisionen, kommunerne, politiet og KNVB blev det besluttet, at fansenes og spillernes sikkerhed ikke kan garanteres under de ventede vejrforhold skriver forbundet og tilføjer

- Det er uansvarligt at spille fodbold under de vejrforhold og at have spillere og fans til at komme til stadion.

Det er stormen Ciara, der har sendt hele Holland i alarmberedskab.

Danske Nicolai Jørgensen skulle sammen med Feyenoord have været i aktion mod AZ, mens Ajax må vente med at tørne sammen med FC Utrecht. I alt skulle der være spillet fire kampe i Æresdivisionen søndag.

De kommende dage skal det besluttes, hvornår kampene i stedet skal spilles.

Samme beslutninge er taget i Belgien, hvor samtlige kampe i den bedste række, Jupiler Pro League, nu også er udsat på grund af det varslede stormvejr.

Også i tyske Mönchengladbach må fodboldfans se i øjnene, der er ikke er fodbold på programmet søndag alligevel.

Mødet mellem Borussia Mönchengladbach og FC Köln skulle være fløjtet i gang klokken 15.30, men nu skal der i stedet findes en ny dato til kampen.

- Beslutningen blev truffet tidligt i morges efter en analyse af de seneste vejrprognoser, skriver Gladbach søndag morgen i et opslag på Twitter.

#BMGKOE ist wegen des Sturms #Sabine abgesagt worden, da eine gesicherte Abreise der Fans nicht gewährleistet werden kann. Die Entscheidung fiel am frühen Morgen nach einer Analyse der letzten Wetterprognose. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

https://t.co/7KbckMvoGZ pic.twitter.com/1jQMjKSnKS — Borussia (@borussia) February 9, 2020

Der er endnu ingen meldinger om, at topbraget mellem Bayern München og RB Leipzig bliver udskudt.

