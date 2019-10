Ydmyget foran alle: 'Hvem tror du, du er'

Der skal som regel lidt mere end ni kampe til for at opnå legendestatus, men selv om Ricardo Moniz end ikke nåede et tocifret antal kampe som Randers FC-træner, vil hollænderen formentlig aldrig gå i Superligaens glemmebog.

Fyret: Maniske Moniz var hadet og frygtet

Nu står den flamboyante hollænder i spidsen for Rotterdam-klubben Excelsior i hjemlandet, og heller ikke her virker han til at lægge låg på sig selv.

Ved onsdagens træning, som var åben for tilskuere og dermed også blev overværet af en række journalister, markerede Ricardo Moniz sig over for den rutinerede midtbanespiller Luigi Bruins, der ganske enkelt blev smidt væk fra træningen.

Både FOX Sports og RTV Rijnmond melder, at Ricardo Moniz sendte Bruins i bad med ordene 'hvem tror du, du er? Gå med dig'. Ingen af de to medier kan fortælle, hvorfor den tidligere Randers-træner blev sur på spilleren.

Excelsior er på fjerdepladsen i den næstbedste hollandske række efter 10 kampe. Luigi Bruins er netop vendt tilbage efter at have afsonet karantæne i de seneste tre kamp.

Det er nok tvivlsomt, at han spiller på fredag mod MVV Maastricht.

