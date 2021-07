Ydmyget: Tager trøjen fra Nicolai

Feyenoord har givet Nicolai Jørgensens nummer ni til nyindkøbet Alireza Jahanbakhsh. Ifølge hollandsk journalist er det førsteprioritet for den hollandske klub at slippe af med den tidligere danske landsholdsangriber

Nedturen er total for Nicolai Jørgensen i Feyenoord.

Den tidligere danske landsholdsangriber har nu også fået taget sin trøje fra sig i den hollandske traditionsklub.

I sine fem sæsoner i Feyenoord har 30-årige Nicolai Jørgensen optrådt i nummer ni, men den har klubben nu i stedet givet til Frank Arnesens seneste indkøb.

I weekenden købte Feyenoord iranske landsholdsspiller Alireza Jahanbakhsh i engelske Brighton.

Allernederst i velkomsten på hjemmesiden stod, hvilken trøje han ville få: nummer ni.

Nicolai Jørgensen har i stedet fået trøje nummer 39. Det højeste nummer i Feyenoords trup.

Det virker dog temmelig sikkert, at nummer 39 med Jørgensen på ryggen aldrig nogensinde kommer i brug.

For den tidligere ligatopscorer er så langt ude i kulden, at det må føles som en vinternat i Sibirien.

- At Jahanbakhsh får Nicolais nummer er et tydeligt tegn på, at Feyenoord ikke længere regner med ham.

- Det er dog ingen overraskelse, for han har flere gange fortalt klubben, at han vil væk, siger journalist Tim van Duijn fra Voetbal Primeur til Ekstra Bladet.

Nicola Jørgensen startede forrygende i Feyenoord, men de seneste sæsoner er målene tørret ud. Foto: Peter Dejong/AP/Ritzau Scanpix

Nicolai Jørgensen ytrede efter sidste sæson ønske om et sommerskifte. Det budskab har han siden gentaget over for klubbens nye træner, Arne Slot.

Siden har Nicolai Jørgensen trænet for sig selv, da Slot kun ønsker spillere, som han føler, at han kan regne med til den kommende sæson.

- Træneren har ikke været sur. Han er bare meget tydelig. Det samme skete med Steven Berghuis, da der var snak om et skifte til Ajax (som nu er gennemført, red.), siger Tim van Duijn.

Nicolai Jørgensen har lagt ører til kritik fra blandt andre den tidligere hollandske storspiller og Feyenoord-mand Wim van Hanegem, og situationen er anspændt i havnebyen.

Feyenoord og Jørgensen ønsker begge skilsmisse, men som så ofte i sådanne situationer, slås man om pengene.

- Det er førsteprioritet for Feyenoord at slippe af med ham, inden transfervinduet lukker.

- Er han her stadig 1. september, tror jeg, at en kontraktophævelse er realistisk, siger Tim van Duijn med tanke på de ca. 12,5 mio. kr., som Jørgensen angiveligt tjener om året.

Det er penge, som Rotterdam-klubben meget gerne vil spare.

Parterne har papir på hinanden en sæson endnu.

Nicolai Jørgensen blev ligatopscorer i sin første sæson efter skiftet fra FCK, da han sparkede Feyenoord til mesterskabet.

Premier League-klubben Newcastle var meget opsat på at købe ham i januar 2018, men Feyenoord afviste flere bud.

Det sidste angiveligt på 170 mio. kr.

- Alle ved, at Feyenoord skulle have accepteret Newcastles bud dengang. Det var en meget fyr fejl, siger journalist Tim van Duijn.

I sidste sæson lavede Nicolai Jørgensen blot en håndfuld scoringer, og totalen ser ud til at ende på 58 mål i 151 kampe for den uønskede dansker med nummer 39.