Zorniger-forhandlinger gik i stykker: - Det er nonsens

Algemeen Dagblad kunne onsdag formiddag fortælle, at Alexander Zorniger var blevet tilbudt jobbet som cheftræner i FC Twente - og det viser sig, at der har været noget om snakken.

Men den tidligere Brøndby-træner har nu trukket sig fra forhandlingerne med den hollandske klub.

Det sker, fordi Twentes sportsdirektør,Jan Streuer, har udtalt, at man kun vil have en hollandsk træner, siger Zornigers agent, Thomas Meggle.

- Vi havde nogle gode samtaler med Paul van der Kraan, direktøren. FC Twente ville implementere Red Bull-filosofien, få en ny start og spille en bestemt type fodbold. Alex passede til den profil.

- Han blev begejstret over klubben, stadion og fansene. Han så et godt fundament, han kunne bygge noget smukt på. FC Twente var den udfordring, han ledte efter. Tro mig, han ville ikke dertil for pengenes skyld. Han kunne tjene mere andre steder, men det drev ham at hjælpe med at opbygge sådan en smuk klub. Det gør ondt, at det ikke sker.

- Men Alex er så professionel, at han vidste, at et samarbejde ikke længere var muligt efter sportsdirektørens udtalelser. Paul van der Kraan forsøgte at forsikre ham om, at Streuer ikke mente det, men det er naturligvis nonsens. Han mente det og vidste præcist, hvad han sagde. Hr. Streuer er professionel og har arbejdet længe i fodboldverden, siger Meggle til Voetbal International.

Alexander Zornigers seneste job var i Brøndby IF, hvor han blev fyret i begyndelsen af 2019.

