Hollywood-stjerne i pinlig brøler: Tager frygteligt fejl af trøjen

Neil Patrick Harris, der er bedst kendt for sin rolle som den pigeglade Barney Stinson i TV-serien ‘How I Met Your Mother,’ var sammen med sin søn draget til MetLife Stadium i New Jersey torsdag for at overvære deres første fodboldkamp nogensinde, da Manchester City skulle møde Liverpool.

Og her begik han den fejl, man bare ikke må begå.

I en video, den 45-årige skuespiller har delt på de sociale medier, er han iført en lyseblå Manchester City-trøje, imens han hepper på ingen ringere end ærkerivalerne fra Manchester United.

Kampen, der endte 2-1 til Liverpool, var Neil Patrick Harris' første rigtige fodboldkamp, så det er måske lidt unfair at klandre ham for den lille, men ikke ubetydelige fejl. Ikke desto mindre er den rigtig sjov, hvis man rent faktisk forstår forholdet mellem de to Manchester-klubber.

Se videoen herunder.

Neil Patrick Harris wearing a Man City shirt at a Man City game and says “Go Manchester United!” pic.twitter.com/LFCi0xNDLn — Footy Humour (@FootyHumour) 26. juli 2018

