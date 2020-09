Hollywood-stjerne vil købe britisk klub

Hollywood-stjernen Ryan Reynolds kan muligvis snart have købt sig ind i den walisiske traditionsklub Wrexham.

Klubben skriver onsdag på sin hjemmeside, at han er en af de to personer, der er interesseret i at investere i klubben.

Udover Reynolds, så er den amerikanske skuespiller, instruktør, producent og manuskriptforfatter Rob McElhennet, også klar til at købe sig ind i klubben, der spiller i den femtebedste række i England.

Foto: Brent N. Clarke/Ritzau Scanpix

Og stemningen for, at forhandlingerne skulle fortsætte med de to skuespillere, var også høj. Hele 97,5 procent af vælgerne stemte for på tirsdagens generalforsamling, skriver klubben.

- Som et resultat, vil samtalerne med de potentielle investorer nu fortsætte, skriver de på hjemmesiden.

- Hr. McElhenney og Hr. Reynolds vil snart fremlægge visionen for Wrexham. Forslaget vil herefter blive bragt til afstemning på et nyt møde, afslutter de.

Wrexham blev grundlagt i 1864 og er den ældste klub i Wales. Siden august 2011 har klubben været fanejet.

