Hot FC København-emne forlader Malmö FF

FC København har tidligere været tæt på at lande den svenske angriber Isaac Kiese-Thelin. Mod slutningen af sommerens transfervindue i 2019 var det kun ganske få formaliteter, der adskilte svenskeren fra at skifte til FCK fra Anderlecht, men en aftale gik i vasken, og løverne endte med Nicklas Bendtner.

I januar fik rygterne en ny omgang, men Isaac Kiese-Thelin endte med at tage til Malmö FF på en lejeaftale, og han har spillet fast på Jon Dahl Tomassons mandskab i denne sæson og er en fornem nummer fire på topscorerlisten i Allsvenskan.

Hvis FC København fortsat er interesseret i Isaac Kiese-Thelin, er det nu, løverne skal slå til.

Expressen skriver, at den 28-årige angriber har valgt at forlade Malmö FF, selv om klubben gerne vil beholde ham. I første omgang vender han tilbage til Anderlecht, men det er formentlig blot for en kort bemærkning. Isaac Kiese-Thelin ventes at skifte klub i januar.

I oktober sidste år udtalte angriberens agent sig til BT om muligheden for et skifte til FC København.

- Hvorfor ikke? Hvis alt passer sammen. FC København er altid interessant for en god spiller, sagde Miralem Jaganjac til avisen.

Isaac Kiese-Thelin spiller sin sidste kamp for Malmö FF på søndag, når danskerklubben møder Östersund i sidste runde i Allsvenskan. Malmö FF er forlængst blevet svenske mestre.

