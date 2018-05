Hovsa! Her sætter fans ild til deres eget stadion

Da rivalerne fra Wisla Krakow og Lech Poznan mødtes søndag i Krakow var stemningen bogstaveligt talt rødglødende.

Wisla Krakows fans kom ved et uheld til at sætte ild til en tribune på klubbens hjemmebane, Stadion Miejski, på grund af deres meget flittige brug af romerlys.

Det skriver The Washinton post.

Ironisk nok var der lige ved at gå ild i et stort banner med teksten 'Vi brænder aldrig ud', ifølge nyhedsbureauet AP.

Kampen blev stoppet i 10 minutter, alt imens brandmændene fik flammerne under kontrol.

Brandvarm fankultur

Opgøret endte 1-1, og blandt målscorerne var den danske angriber Christian Gytkjær for Lech Poznan, hvor også både Nicki Bille og Lasse Nielsen tidligere har spillet.

Ordsproget lyder som bekendt, at hvis man leger med ild, så tisser man i sengen. Hvis det er rigtigt, må mange polske fans senge været gennemvædet af urin. Det er nemlig langt fra første gang, polske fans har givet den en tand for meget med romerlysene.

I 2014 blev der sat ild til en polsk fodboldfan, da politiet forsøgte at slukke mandens romerlys med peberspray.

Og i 2013, efter at Legia Warsaw havde modtaget en straf for racistisk opførsel fra UEFA, lavede klubbens fans et stort flammende skilt, hvorpå der stod 'Ultra Extreme Fanatical Atmosphere' - et lille ordspil over forkortelsen UEFA.

Der er gang i den hos Wisla Krakows fans, når holdet spiller. Foto: Imago sport/ALL OVER PRESS

Verdens farligste fans

Wisla Krakows fans er notoriske for deres fans, der blandt andet er blevet kaldt de farligste i fodboldverdernen af The Bleacher Report.

I 1999 blev Dino Baggio fra italienske Parma FC ramt i hovedet af en kniv, der blev kastet af en Wisla Krakow-fan.

'Når Wisla Krakow møder MKS Cracovia er der næsten garanti for kvæstede eller dræbte, fordi fans altid kommer i dødelige masseslagsmål,' skriver Bleacher Report blandt andet.

I 2006 mistede otte mennesker livet, da fansene fra de to hold tørnede sammen.

Stjernen slået til blods: Vanvittige 'fans' angreb egne spillere