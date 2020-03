Hun sætter prominente mænd til vægs

Det er ikke nogen sjældenhed i mandefodbold. Men i Schweiz har en blomstrende stjerne for kvindelandsholdet opnået det.

En million følgere på Instagram har 21-årige Alisha Lehmann nemlig opnået, skriver schweiziske Blick.

Den unge West Ham-angriber er blevet ekstremt populær på de sociale medier.

I hjemlandet er det kun de allerstørste mandlige stjerner, der har opnået samme milepæl.

Roger Federer og tenniskollegaen Stan Wawrinka, fodboldspillerne Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri samt wrestleren Claudio Castagnoli.

Det gør hende til den kun tredje fodboldspiller i landet, der har nået milepælen.

Hun er meget begejstret for sin internet-succes, selv om hun ikke vil kalde sig 'stolt'.

- Da det nåede såvidt, blev jeg gjort opmærksom på det fra alle mulige sider. Stolt er dog det forkerte ord. Jeg er bare glad for, at jeg kan være et forbillede for de unge og på den måde give mere opmærksomhed til kvindefodbold.

En sport, der allerede er ved at skabe 'household-names' i særligt USA, som på kvindesiden har blæst al modstand til side.

Æren af at være en del af en million-klubben er indtil videre et eksklusivt privilegium, og blandt de få medlemmer finder man blandt andre de amerikanske ikoner og VM-guldvindere Alex Morgan (9,3 millioner) og Megan Rapinoe (2,2 millioner.)

Mandlige følgere, der abonnerer på hendes billeder af lumre årsager snarere end af sportslige, vil have erfaret, at hun er homoseksuel.

I herreverdenen er det et svært overkommeligt tabu at være åben om en hver anden seksualitet end heteroseksualitet i topfodbold. Det problem har de heldigvis ikke i kvindefodbold.

Endnu mere utænkeligt er det, at en topspiller kan stå over for sin kæreste i et lokalopgør. Det gør Lehmann jævnligt, da hendes bedre halvdel Ramona Bachmann spiller for byrivalerne Chelsea i den vestlige ende af byen.

Lehmann og Bachmann fandt sammen på det schweiziske landshold og bor nu sammen i London.

