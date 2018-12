Husker I Robinho: Nu skifter han til tophold

Den tidligere brasilianske landsholdsstjerne Robinho skifter til den tyrkiske topklubBasaksehir fraSivasspor, som han skiftede til for et års tid siden. Det melder den førstnævnte klub ud på dens officielle hjemmeside.



Her vil den tidligere AC Milan, Real Madrid og Manchester City-spiller blive holdkammerat med Emmanuel Adebayor, som han spillede sammen med i City, og det er en handel, som kan sende dem tættere på et mesterskab.



For tiden er Basaksehir, der ligeledes har den franske back Gael Clichy, nemlig på førstepladsen i den tyrkiske Super Lig, hvor de har et forspring på seks point ned til Trapzonspor på andenpladsen i den bedste tyrkiske række.

"Kulübümüz Robson De Souza (Robinho)’nın transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun."



Robinho for Real Madrid i 2006 i duel med Thomas Gravesen. Foto: AP

Robinho i aktionfor Real Madrid. Foto: All OVer

Robinho har dog mere at tænke over end kampene i på de tyrkiske baner. Han er også indblandet i en voldtægtssag, som han i første instans blev idømt ni års fængsel for. Den sag blev dog anket, og det lægger op til, at der kommer en langvarig sag.Prisen på den brasilianske angriber er ikke oplyst, men den kommer næppe i nærheden af prisen, som Manchester City betalte Real Madrid tilbage i 2008, hvor Robinho blev den dyreste spiller i Premier League. Dengang kostede han omkring 275 millioner kroner.Inden 34-årige Robinho kom til Tyrkiet, spillede han forAtletico Mineiro i hjemlandet.

