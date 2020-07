Hvad nu, FCK? - Han har store kvaliteter

FCK får ikke let ved at erstatte Johan Lange, der er ny sportsdirektør i Aston Villa, mener Premier League-kommentator Niels-Christian Frederiksen

Aston Villa har fået sig en dansk sportsdirektør, og det er FCK's nu tidligere tekniske direktør, Johan Lange.

Lange stopper med øjeblikkelig virkning for de danske sølvvindere, og det kommer til at kunne mærkes i klubben, siger Premier League-kommentator Niels-Christian Frederiksen.

- Det bliver ikke sådan lige at udfylde det hul, Johan Lange efterlader i FCK, vurderer Frederiksen.

- Han var en tro væbner for Ståle Solbakken og fungerede som meget mere end bare Ståles forlængede arm i forhold til spiller-indkøb og lignende, uddyber han.

Som Frederiksen også påpeger, så har Lange og Solbakken fulgtes ad i både FC København og Wolverhampton, og det mere end lader til, at Ståle har nydt godt af samarbejdet med Lange.

- Han har store kvaliteter, den unge Lange. Rent teoretisk og i forhold til fodboldfilosofi, så har Ståle været glad for ham, vurderer Niels-Christian Frederiksen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En af de sværere spillere at holde på for Lange og Villa bliver Jack Grealish, som de engelske topklubber gribbes om. Foto: Justin Setterfield/Ritzau Scanpix

Kæmpe job i verdens bedste liga

Nyheden om Langes ansættelse kommer blot to dage efter den om hans forgængers afsked.

Selvom traditionsrige Aston Villa klarede skærene og overlevede i Premier League, så var det ikke nok til at redde jobbet for Jesus Garcia Pitarch.

Den altoverskyggende grund til fyringen menes at være Pitarchs dyre indkøb, der nær havde kostet klubben dyrt.

En påstand, Niels-Christian Frederiksen også bakker op om.

- De var jo tæt på at lave en Fulham i Aston Villa. Pitarch brugte mange penge, men det var alligevel ved at blive til nedrykning, ligesom det skete for Fulham, siger Frederiksen.

Og det havde været skuffende for en klub som Aston Villa, der notorisk hører til i Premier League, og har gjort det, siden ligaen blev grundlagt.

- Det er jo en kæmpe klub, han kommer til. De var med til at stifte ligaen i 1888 som en af de anførende klubber og de har vundet i Europa, ganske vist for en del år siden efterhånden, siger Frederiksen.

- Det er et kæmpe job, han lander.

Se også: Skuffede FCK med nedslående melding

På klubbens egen hjemmeside skriver de, at Lange giver gode muligheder for at udvikle spiller-materialet i klubben.

'Det er en god mulighed for at forbedre vores fodbolddrift. Vi glæder os meget til at arbejde direkte med Johan og holdet for at styrke vores analyse-arbejde, sportsvidenskab, talentrekruttering og spillerudviklings-programmer, skriver de blandt andet.

40-årige Johan Lange blev udnævnt som teknisk direktør i FC København i 2014 og har været i klubben siden 2008, hvor han blevet hentet ind fra Lyngby.

Han har også været assistenttræner for Roland Nilsson i FCK i 2011.

Efter Ståle og Langes Wolves-ophold i 2012/13-sæsonen var Lange for en kort bemærkning cheftræner i Lyngby, inden ansættelsen som teknisk direktør i FCK i 2014.

Se også: Sådan starter Superligaen

Se også: Skandaløs FCK-dom: Helt på månen!