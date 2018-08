Hylder dansk kæmpetalent: Bliver den næste Christian Eriksen

Danmark har en superstjerne i svøb.

I hvert fald hvis man skal tro det anerkendte engelske medie Daily Mirror, som har kåret de ti største talenter i Europas største ligaer. Her har Ajax-danskeren Victor Jensen nemlig fået en plads på den fornemme liste.

Det 18-årige stortalent med en fortid i FCK sammenlignes endda med en anden stor dansk spiller, som også har optrådt for den hollandske storklub - Christian Eriksen.

Dyr teenager

Herhjemme mangler vi fortsat at få en forsmag på, hvad den tekniske stærke offensiv spiller, der både kan spille wing og mere centralt, kan. Men da han sidste sommer blev købt for 25 millioner kroner af talentfabrikken Ajax som blot 17-årig, stod det klart, at der var tale en ung mand, man skulle holde øje med i fremtiden.

Daily Mirror skriver i rosende vendinger om den danske offensivspiller, der både kan bruges på kanten og mere centralt.

'Jensen, som bruger begge ben, er taktisk stærk, en god dribler og har et godt måløje, trækker uundgåelige sammenligninger med landsmanden Christian Eriksen'.

Victor Jensen har stadig sin førsteholdsdebut til gode, men det forventes, at det danske stjernefrø tager et skridt og træder ind på førsteholdet i Ajax denne sæson. Foto: All Over Press

Efter blot en halv sæson i danskerklubben så Ajax sig da også nødt til at binde sin kommende superstjerne endnu længere, og derfor satte Victor Jensen sin underskrift på en aftale, som løber frem til sommeren 2023.

Førhen har andre danske spillere som Søren Lerby, Frank Arnesen, Jesper Grønkjær, Viktor Fischer og senest Kasper Dolberg alle slået igennem på førsteholdet i Amsterdam-klubben.

I denne sæson forventer Daily Mirror, at det bliver 18-årige Victor Jensens tur til at få sin længe ventet debut i den hollandske Æresdivision.

'Jensen har en fornem statistik for Danmarks ungdomshold, og kun tiden vil vise, om han kan udvikle sig til en spiller i samme klasse som Eriksen. Den 18-årige har kun spillet for Ajax' andethold og for deres u19-hold i UEFA Youth League, men en førsteholdsdebut vil uden tvivl følge i denne sæson', lyder den klare melding.

Det var talentspejderen John Steen Olsen, der fik stortalentet til Ajax sidste sommer. Og hvis man kigger på nogle af de navne, som scouten førhen har lokket til klubben, går der nok ikke længe, før Victor Jensen også slår igennem på førsteholdet.

John Steen Olsen har eksempelvis sørget for at få skandinaviske navne som Zlatan Ibrahimovic, Christian Eriksen og Kasper Dolberg til Holland.

Her er hele listen Victor Jensen optræder på listen med nogle af planetens allerstørste talenter. Der er eksempelvis sønnen af fodboldlegenden George Weah, Timothy Weah, som har fået en flyvende start på sæsonen for de franske mestre Paris Saint-Germain. Her får du hele listen, der ikke er rangeret. 1. Ferran Torres: Kant/angriber for Valencia og Spanien u19. 18 år gammel. 2. Abdel Ruiz: Angriber for Barcelona B og Spanien u19. 18 år gammel. 3. Timothy Weah: Angriber for Paris Saint-Germain og USA. 18 år gammel. 4. Nicolo Barella: Midtbanespiller for Cagliari og Italien. 21 år gammel. 5. Andrea Pinamonti: Angriber for Inter Milan. 19 år gammel. 6. Jonathan Klinsmann: Målmand for Hertha Berlin. 21 år gammel. 7. Dayot Upamecano: Midterforsvar for RB Leipzig og Frankrig u21. 19 år gammel. 8. Achraf Hakimi: Modterforsvar for Real Madrid (udlånt til Dortmund) og Marokko. 19 år gammel. 9. Moise Kean: Angriber/Kant for Juventus og Italien u19. 18 år gammel. 10. Victor Jensen: Offensiv midt/kant for Ajax og Danmark u18. 18 år gammel. Vis mere Luk

