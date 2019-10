Hylder Eriksen: Lige noget for Bayern

Den tidligere Tottenham-profil Steffen Freund mener, at en klub som Bayern München vil kunne nyde godt af Christian Eriksens kvaliteter

Rygterne om Christian Eriksens fremtid vil ingen ende tage, og forleden blev den danske landsholdsstjerne sat i forbindelse med et skifte til den tyske storklub Bayern München.

Nu hylder den tidligere Tottenham-profil Steffen Freund den danske stjerne, og samtidig mener tyskeren, at Eriksen ville passe godt til Bayern München.

- Han har utrolige kvaliteter, og Bayern (Bayern München, red.) vil til hver en tid kunne bruge hans kvaliteter, siger Steffen Freund til Omnisport ifølge Goal.com.

Tyskeren har da også svært ved at skjule sin begejstring for Christian Eriksen. Han mener, at en af forklaringerne på Tottenhams problemer i denne sæson skyldes danskerens manglende tilstedeværelse på banen.

Han har nemlig ikke kunnet gøre forskellen på samme måde som i sidste sæson, mener tyskeren.

- Eriksen gør absolut forskellen for Tottenham. Det er også en af grundene til, at Tottenham har problemer for tiden. Ja, de har Kane (Harry Kane, red.) og Son (Son Heung-min, red.), men Christian Eriksen kan gøre forskellen med sine frispark.

- I så måske hans assist mod Schweiz. Han kigger den ene vej, og finder Poulsen (red. Yussuf Poulsen) den anden vej og lægger en perfekt aflevering, lyder det fra Steffen Freund.

Artiklen fortsætter under billedet:

Christian Eriksen blev skiftet på banen mod netop Bayern München, da Tottenham forleden blev ydmyget af tyskerne. Foto: Michael Dalder/Ritzau Scanpix

Netop Tottenham og Bayern München skal senere i aktion i Champions League, hvor de to storklubber er havnet i samme gruppe (gruppe B, red.).

I sidste runde tørnede de to storklubber sammen, og her blev Tottenham ydmyget med hele 2-7 på eget græs. Samtidig blev danske Christian Eriksen først skiftet på banen efter over en times spil.

Tottenham har kniven for struben, når de møder Røde Stjerne tirsdag aften på hjemmebane. Et nederlag vil nemlig sidste års finalister på randen mod et tidligt exit i Champions League.

Til gengæld kan Bayern München sætte kursen direkte mod gruppens førsteplads, hvis den tyske storklub formår at besejre Olympiakos på udebane.

Om Christian Eriksen i sidste ende vil skifte Tottenham ud med et skifte til Bayern München, kan kun fremtiden vise.

