Hylder hende efter historisk indsats

Se også: Efter drama: Liverpool vinder nyt trofæ

Så du fodbold onsdag aften, så bemærkede du formentlig, at dommeren i Super Cup-finalen mellem Champions League-vinderne fra Liverpool og Europa League-vinderne fra Chelsea var en kvinde.

Det er første gang nogensinde, at en kvinde dømmer en europæiske herrefinale i fodbold, og efter kampen er der ros til franske Stephanie Frappart og hendes assistenter Michelle O'Neill og Manuela Nicolosi.

– Jeg sagde til dommerteamet, at hvis vi havde spillet, som de dømte, så havde vi vundet 6-0, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge ESPN.

- Dommerne var virkelig gode. De var under et enormt pres, for det var et historisk øjeblik.

- De bevarede roen og gjorde det, de skulle i en vigtig kamp. Jeg kan ikke have mere respekt for dem, siger Klopp.

Se også: Fjerner forbud: Tradition tilbage i storklub

Artiklen fortsætter under billederne

Kvindelig dommertrio. Foto: MURAD SEZER/Ritzau Scanpix

Van Dijk, så stopper du. Foto: KEMAL ASLAN/Ritzau Scanpix

Også præmier til dommerne. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Se også: Fodbold-stjerne i kæmpe bommert: Fejrer klubskifte med sexvideo

Husker du Danmarks skøjteprinsesse? Her er Mikkeline i dag

Se også: Kæmpe bommert: - Det er smagløst

Også på engelsk tv fik hun ros.

- Hun havde en stor kamp og var fantastisk i en svær kamp. Hun lod kampen flyde og havde ret i de fleste af de store beslutninger. Hun håndterede det fantastisk godt, siger den tidligere engelske landsholdsspiller Joe Cole hos engelske BT Sport.

Den tidligere topdommer 44-årige Mark Clattenburg har også skrevet en klumme i Daily Mail om hendes indsats.

- Hvad der imponerede mig mest ved Stephanie Frapparts præstation var, hvordan hun tilpassede sig tempoet og det fysiske i, hvad der faktisk var en Premier League-kamp, skriver han.

Eneste tvivlsspørgsmål var Chelseas straffespark i den forlængede spilletid, hvor Clattenburg nok ville have dømt målspark, men han forsvarer hendes vurdering.

- Fra Frapperts vinkel har hun troet, at Adrians ben tog Tammy Abraham, men fra en anden vinkel ser man kun lidt kontakt.

- Nogen vil spørge, hvorfor VAR ikke brød ind. Men de har ikke vurderet, at der var tale om en klar fejl, lyder det fra Clattenburg, der selv var topdommer fra 2006 til 2017.

Også italienske medier roser den kvindelige dommer.

- Hun var selvsikker, autoritær, og hun blev aldrig skræmt af spillerne, skriver italienske Mediaset.

- Sådan en befrielse at se, at kompetence gik før køn. Fantastisk indsats, skriver den mexicanske politiker Nay Salvatori.

Stephanie Frappart har tidligere dømt mænds kampe på højt niveau, men det har været i den franske liga og ikke i en europæisk finale som onsdag aften.

Husker du Superliga-legenden Peter Madsen? Her er han i dag

Se også: Stjernen målløs: Afbrudt af pornofilm

Se også: Vinder erotisk titel: Den mest sexede fodboldtræner