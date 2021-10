Hylder legenden: - Det er trist

Den legendariske Rangers-manager Walter Smith gik bort tirsdag eftermiddag i en alder af 73 år. Den danske angriber Erik Bo Andersen spillede i midten af 1990'erne under Smith, da angriberen var en del af den skotske storklub.

- Det var overraskende at høre. Det er trist. Jeg kondolerer over for hans familie, siger Erik Bo Andersen, da Ekstra Bladet ringer for at høre den tidligere bombers reaktion på nyheden.

Det er mange år siden, at den danske angriber sidst havde snakket med den legendariske træner, men han husker ham som en dygtig træner, der både kunne være bestemt men også lunefuld.

Walter Smith nåede i løbet af karrieren at være manager for Rangers og Everton og var også i en treårige periode skotsk landstræner. Foto: Cristina Quicler/Ritzau Scanpix

- Der var jo både gode sider og dårlige sider, sådan er det jo at være chef, men han var en dygtig manager, det er der ingen tvivl om. Han gjorde det super, super godt for Glasgow Rangers, siger angriberen, der også blev kendt som 'Røde Romario'.

Erik Bo Andersen skiftede til Rangers fra AaB i 1996. Han nåede at spille halvandet år i klubben, hvor det blev til hele 15 mål i 23 kampe, inden han vendte tilbage til dansk fodbold.

