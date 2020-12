Hylder tidligere Superliga-bomber: Han gør det ekstremt godt

Han har scoret 12 gange i 13 ligakampe, og de mange mål gør Paul Onuachu til topscorer i den bedste belgiske række.

Den tidligere FC Midtjylland-angriber har leveret gode præstationer i denne sæson for Genk, og i Belgien har de bemærket de stærke præstationer fra den store angriber.

Den tidligere toptræner Gert Verheyen fortæller til Het Nieuwsblad, at han er imponeret over den to-meter-manden.

- Paul Onuachu er - sammen med Dieumerci Mbokani - den eneste rigtige dybe angriber i en topklub (i Belgien, red.), der scorer mål.

- Hans positionsspil er fremragende. Hans beslutninger i forhold til at gå foran sin oppasser eller bag ham er ofte den rigtige beslutning. Det er svært at lære. Det handler også om fornemmelse. Det ser ud, som om Onuachu får en masse gode indlæg, men det er faktisk Onuachu, der får indlæggene til at se gode ud, siger Gert Verheyen og forklarer:

- Onuachu betaler sig i systemet, ligesom han gjorde i Midtjylland under Jess Thorup. En centerangriber i en 3-4-3, flankeret af to spillere i Ito og Bongonda. Det er den trio, der skaber store resultater for Genk.

Paul Onuachu har scoret et mål hvert 83. minut, han har spillet, og senest blev det til to kasser, da klubben vandt med 5-1 ude over Cercle Brugge.

Den tidligere Midtjylland-bomber, 26 år, har fortsat tre og et halvt år igen af aftalen med Genk. Fortsætter han målformen, er det svært ikke at forestille sig, at der kommer interesse fra større adresser.

