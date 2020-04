Hyldet af bondage-modeller

Det er efterhånden ikke gået mange sportsinteresseredes næser forbi, at de stadig spiller fodbold på højeste niveau i Hviderusland.

Landets præsident mener nemlig ikke, at coronavirussen er nogen særlig grund til bekymring.

Han opfordrer blot til, at landets indbyggere drikker mere vodka og jævnligt går i sauna.

Derfor skulle der efter weekendens fodbold også findes en 'ugens spiller' i den hviderussiske Premier League.

Det skulle naturligvis ikke gøres som alle andre steder, beretter RT.

Men derimod tæt på en flod med to noget alternativt udklædte modeller.

En cheerleader bakkes op af Dynamo Brests maskot. Foto: Vasily Fedosenko/Ritzau Scanpix

Yegor Semenov fra holdet FK Slutsk løb med titlen 'weekendens spiller' efter 4. spillerunde i hviderussisk topfodbold.

Sådan en begivenhed skal der gerne lidt opmærksomhed til.

Derfor havde ligaen da også udstyret forsvarsklippen med en model på hver sin side.

Om det er grundet coronabekrymringer, at de to unge damer er klædt ud til den bizarre side, melder historien dog ikke noget om.

Yegor Semenov og den hviderussiske Premier League har siden sæsonstart oplevet en stigende interesse, eftersom de er en af de eneste ligaer, der stadig kører videre.

- Selvfølgelig er det interessant med den ekstra opmærksomhed. Det er bare uheldigt, at det skal ske på baggrund af en pandemi. Vi vil have fans til at følge os i fredfyldte tider.

- Vi er nødt til at spille for at please fansene, så de kan se, at deres støtte ikke går ubemærket hen.

- Vi ser det, og vi sætter meget stor pris på det, fortæller Yegor Semenov efter modtagelsen af prisen.

Ugens spiller og hans hold, FK Slutsk, har da også en god grund til at være tilfredse med den sæsonstart, de har fået.

Efter turneringens fire første kampe ligger de på en tredjeplads med to point op til nummer et og to.

Se også: Fifa-boss: Landskampe kan nok først spilles i 2021

Se også: Voldsom millionkrig: All in på Danmark

Se også: Scorer historisk stor kontrakt

Se også: Fransk præsident: Ingen Tour i juli