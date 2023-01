Hyldet med særpris

Ekstra Bladets kommentator Jan Jensen fik Danske Fodboldfans særpris for sin kritiske dækning af forholdene for migrantarbejderne i Qatar

Ekstra Bladets sportskommentator, Jan Jensen, er blevet hyldet med en særpris, som Danske Fodboldfans har uddelt på et seminar på Vejle Stadion.

Jan Jensen blev tildelt særprisen for hans vedholdende og ihærdige, journalistiske gravearbejde om forholdene i Qatar.

’Kort efter Qatar fik tildelt slutrunden i 2010, begyndte Jan Jensen at dække og undersøge forholdene i Qatar.

På skuldrene af Jans arbejde

Det er efter vores opfattelse i høj grad Jan Jensens skyld, at vi ved så meget om, hvordan de reelle forhold er i Qatar.

I de seneste år er man lykkedes med at få flyttet en kompleks sportspolitisk diskussion fra nichedebatter ud på mainstream medier og hjem i stuerne.

Det har i høj grad stået på skuldrene af det arbejde, som Jan Jensen har leveret om VM i Qatar og korruptionen i FIFA’, hedder det i begrundelsen for valget af Jan Jensen.

Annonce:

Jan Jensen (t.h) og seniorfotograf Lars Poulsen har været på mange rejser til Qatar for at afdække forholdene for migrantarbejderne. Foto: Lars Poulsen.

Med baggrund i den vedholdende journalistik har bestyrelsen i Danske Fodboldfans ønsket at anerkende det arbejde, Jan Jensen har udført i mere end ti år.

’Vi har også i høj grad støttet os til Jans artikler i vores arbejde med at få belyst de faktiske forhold omkring slutrunden i Qatar og oplyse de danske fodboldfans, og derfor siger vi stort tak til Jan for det’, lyder begrundelsen i valget for Jan Jensen.

Ekstra Bladets sportskommentator har været i Qatar sammen med seniorfotograf Lars Poulsen en række gange i løbet af de seneste ti år, hvor de har afdækket forholdene for migrantarbejderne i landet.

Jan Jensen mødte Hassan Al-Thawadi, der var generalsekretær for oreganisationskomiteen til VM. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg er utrolig glad og stolt over at modtage denne fine pris. Det er en enorm anerkendelse af mit arbejde, siger Jan Jensen og uddyber:

- Danske Fodboldfans markerede sig kraftigt i debatten i opløbet til VM i Qatar, og det var medvirkende til, at også Ekstra Bladets dækning nåede ud til en meget stor kreds.

Annonce:

- Og det var positivt at se, hvordan fans i en række lande, og ikke mindst i Danmark, var med til at presse både de nationale forbund og FIFA i forsøget på at skabe bedre forhold for migrantarbejderne i Qatar, siger Jan Jensen, der er sportskommentator på Ekstra Bladet.