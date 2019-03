To store stjerner stjal rampelyset, da Los Angeles Galaxy natten til søndag dansk tid åbnede den amerikanske MLS-sæson med sejr på 2-1 over Chicago Fire.

Zlatan Ibrahimovic blev helten på banen, mens David Beckham blev hyldet uden for stadion.

Svenskeren blev matchvinder med en scoring på hovedstød kort før tid, da gæsternes danske målmand David Ousted måtte kapitulere for anden gang i kampen.

Den forhenværende Superliga-keeper havde ellers set sit mandskab bringe sig foran i kampen kort inde i anden halvleg. Men siden udlignede værternes Daniel Steres med hovedet, inden Zlatan altså brugte samme opskrift til at sikre sejren.

Allerede inden kampen var der dog jubel ved stadion foran den amerikanske storklub.

Som optakt til opgøret blev den engelske fodboldlegende David Beckham hyldet. En statue af den tidligere Manchester United- og Real Madrid-spiller blev afsløret foran Galaxys stadion.

Baggrunden for opførelsen skal ses i det perspektiv, at David Beckham tilskrives en del af æren for, at at amerikanernes interesse for fodbold er blusset op.

Det britiske fodbold-ikon overraskede i 2007 hele fodboldverdenen ved at skifte fra europæisk topfodbold til Los Angeles Galaxy, som han siden førte til to mesterskaber.

David Beckham overværede ceremonien sammen med sin hustru, Victoria.

David Beckham varf selv tilstede, da stauen af fodbold-ikonet blev afsløret foran LA Galaxys hjemmebane. Foto: Ritzau Scanpix/AFP

